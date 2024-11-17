أطلقت شركة «أمازون» منصة جديدة ضمن تطبيقها تحت اسم «Amazon Haul»، تضم منتجات متنوعة لا يتجاوز سعرها 20 دولارا، من إكسسوارات الموضة إلى السلع المنزلية، الملابس، وحتى الإلكترونيات.



وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي «أمازون» لمنافسة تطبيقات تسوق صينية مثل «Shein» و«Temu» و«TikTok Shop»، التي اجتذبت شريحة واسعة من المتسوقين الباحثين عن المنتجات بأسعار منخفضة، ما أسهم في تحقيق نجاح كبير لهذه التطبيقات بالأسواق العالمية، بما فيها السوق الأميركية.



وقالت «أمازون» إن معظم المنتجات المعروضة على منصة «Amazon Haul» تأتي بسعر أقل من 10 دولارات، وبعضها يتوافر بأقل من دولار واحد.



ويأتي هذا كتحول في إستراتيجية «أمازون» لجذب العملاء المهتمين بالتكلفة المنخفضة، خاصة مع تزايد معدلات التضخم التي دفعت العديد من المستهلكين للبحث عن خيارات اقتصادية.



وعبر هذه الخطوة تحاول «أمازون» المحافظة على قاعدة عملائها من خلال توفير منتجات منخفضة السعر تناسب فئات متعددة من المستهلكين.



وأحد العوائق التي تواجه «Amazon Haul»، كما أورد تقرير نشرته شبكة CNN، واطلعت عليه «العربية Business»، هو فترة التوصيل، حيث قد تستغرق الطلبات من أسبوع إلى أسبوعين للوصول.



كما أن الشحن مجاني فقط للطلبات التي تتجاوز 25 دولارا، في حين تخضع الطلبات التي تقل عن هذا المبلغ لرسوم شحن إضافية تبلغ 3.99 دولارا، كما وضعت «أمازون» شرطا لقبول إرجاع المنتجات بحيث يشمل فقط المنتجات التي تصل قيمتها إلى 3 دولارات أو أكثر.



وبهذه الخطوة، تستهدف «أمازون» شريحة كبيرة من المستهلكين الذين يبحثون عن جودة بأسعار تنافسية، وتواصل تعزيز موقعها في سوق التجارة الإلكترونية، لتثبت أن المنتجات ذات الأسعار الاقتصادية يمكن أن تكون جزءا من إستراتيجيتها الشاملة للتكيف مع تغيرات السوق واحتياجات العملاء المتنوعة.