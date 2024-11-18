

مفرح الشمري



بالفنون والشيلات الشعبية، أسعد المطرب بدر نوري عشاق الفن الأصيل بمبنى جمعية الفنانين الكويتيين، وذلك من خلال استضافته في البرنامج الإذاعي «طاب السمر» في قاعة «شادي الخليج» والتي تأتي ضمن التعاون المتواصل بين الجمعية وإذاعة الكويت وتحديدا محطة كويت fm ومنصة 51 التابعة لوزارة الإعلام.



حضر الحلقة التي بثت على الهواء جمهور غفير من جميع الفئات العمرية، إلى جانب الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع، وفريق من الإذاعة والإعلام ومراقبة الموسيقى بإذاعة الكويت، بينهم جابر الجاسر وغانم العنزي، إضافة إلى زبير العميري أمين الصندوق في الجمعية، وآخرين.



المطرب بدر نوري أطرب وألهب حماس وتفاعل وانسجام الحضور مع صوته، ووصلاته الغنائية التي اختارها بدقة وعناية، من الفنون الشعبية القديمة والتراثية والأعمال الحديثة، لمطربين كويتيين وخليجيين، بينهم أبوبكر سالم ورباب، فقدم على مدار ساعتين بصوته المتزن أعمالا متنوعة نالت إعجاب المتابعين من الحضور والمستمعين والمشاهدين خلال محطة الإذاعة والمنصة الإعلامية.



استهل نوري الترحيب بالحضور، مقدما خالص شكره وتقديره الى وزارة الإعلام التي تبنت ودعمت تلك الجلسات الغنائية من خلال إذاعة الكويت، فضلا عن إشادته بإقامتها بجمعية الفنانين الكويتيين، بعدها قدم أولى وصلاته الغنائية بعنوان «يا منيتي» وسط تفاعل كبير من الحضور.



واصل نوري إبداعاته بالانتقال من أغنية إلى أغنية ومن شيلة إلى شيلة مستعرضا قدراته الفنية الكبيرة بهذا التنقل الذي صفق له الجمهور كثيرا، ليستغل نوري هذا التفاعل ويغني على التوالي «لو خيروني، مركب الهند، أسمر حلو، أرجوك، قصر حبك، لو كلفتني المحبة». واختتم نوري الجلسة بأغنية «وسط صنعاء» التي ألهبت تفاعل الحضور، وردد كلماتها معه.



برنامج «طاب السمر» بمنزلة سهرات أسبوعية تبث مباشرة كل سبت من كل أسبوع من 8 إلى 10 مساء، بقيادة المخرج مبارك عطاالله، والمذيعين خالد السويدان ومنال العمران، وفي الإعداد أميرة نجم، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنفيذ فيصل عصام، والمتابعة والتنسيق بدرية البلوشي.