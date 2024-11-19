

بشار جاسم الكندري



بعد نهاية حفل افتتاح المهرجان الموسيقي، خصت المطربة لطيفة التونسية «الأنباء» بتصريح صحافي عبرت فيه عن سعادتها بتواجدها في الكويت حيث قالت «انا بمنتهى السعادة لما اكون بالكويت وسط اهلي وناسي، وبشكر بجد كل الشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على هذا التكريم الكبير اللي انا اكون فيه وسط عمالقة كبار بالفن الخليجي والعربي، وأنا كلطيفة بفتخر بالفنان القدير محمد البلوشي لأنه مدرسة في الاغنية الكويتية وفنان كبير وخلوق ويستاهل اللي يتعنى له وهو مبدع وأغانيه ناجحة ويرددها العالم العربي كله، وسعدت جدا بالمايسترو د.محمد البعيجان هو وفرقته الراقية، وألف شكر على هذا الحفل الرائع مع الفنانين مساعد البلوشي وحمد المانع وفهد السالم وفيصل السعد وأبهرني جدا مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، هذا الصرح الكبير والراقي بتصميمه بكل التفاصيل، وألف شكر لـ «الأنباء» على تواجدها معي خطوة بخطوة».