قدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر اقتراحا باستحداث مدخل ومخرج بمنطقة أسواق القرين.



وتضمن الاقتراح التالي:



بالإشارة الى الموضوع، ونظرا للازدحام المستمر في منطقة أسواق القرين والكثافة المرورية العالية، ولتسهيل حركة دخول وخروج رواد المنطقة.



نقترح الآتي: استحداث مدخل ومخرج بمنطقة أسواق القرين على طريق (الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود) لتخفيف الزحام ولتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة المذكورة.



كما قدم الدغر اقتراحا آخر بشأن استحداث مداخل ومخارج في منطقة جنوب الصباحية.



وقال في اقتراحه: نظرا للازدحام المستمر في مداخل ومخارج منطقة جنوب الصباحية والكثافة العالية، ولتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة وللتخفيف على المواطنين.



نقترح الآتي: استحداث مدخل ومخرج بمنطقة جنوبي الصباحية على طريق (الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود) حسب الموضح بالكروكي المرفق.



استحداث مدخل ومخرج على طريق (الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود).