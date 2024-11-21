اختتمت اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة الكويتية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي في العاصمة طشقند، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م. نورة الفصام، فيما ترأس الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة ، لذيذ قدرتوف، وبمشاركة عدد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية في كلا البلدين.

وقالت وزارة المالية في بيان صحافي انه تم خلال أعمال اللجنة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تيسير التجارة بين البلدين الصديقين بهدف تذليل العقبات التجارية، والعمل على رفع معدل التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الكويتية - الأوزبكية المشتركة الذي يتضمن خطة عمل للمرحلة القادمة، ومبادرات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي كلمة لها خلال أعمال اللجنة، أشارت الوزيرة نورة الفصام الى انعقاد اللجنة الكويتية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، يأتي في مرحلة تشهد تنامي في العلاقات الكويتية - الأوزبكية، مؤكدة على الحاجة للعمل في المرحلة الحالية على تعزيز وتطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين من خلال تهيئة البيئة المناسبة لمجتمع الأعمال في ظل الإمكانيات المتاحة لكلا الجانبين، والفرص الواعدة في العديد من القطاعات التي تتوافق مع الرؤى التنموية لدولة الكويت، وإمكانية خلق شراكة بما يحقق المصلحة والمنفعة للجانبين.



وتطرقت الفصام إلى أن أهمية انعقاد اللجنة المشتركة يكمن في تبادل وجهات النظر والآراء حول التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات أهمها التجارية والصناعية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



يذكر بأن أعمال الدورة الأولى للجنة الكويتية - الأوزبكية المشتركة عقدت أعمالها في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 19حتى21 نوفمبر 2024.