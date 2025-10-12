

عبدالعزيز الفضلي



أكدت وزارة الأشغال العامة ضرورة الحفاظ على أعمال صيانة مواقف المدارس ومنع الممارسات التي تؤدي إلى إتلافها.



وقالت «الأشغال» في كتاب وجهته إلى وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى التعاون القائم بين وزارتي الأشغال والتربية بشأن صيانة المرافق التعليمية، نود إحاطتكم علما بأن وزارة الأشغال أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال صيانة شاملة لعدد من مواقف السيارات في بعض المدارس، وذلك ضمن عقود الصيانة الجذرية المدرجة في خطط الوزارة، حيث تضمنت الأعمال فرش طبقات أسفلت جديدة وتجديدا كاملا للمواقف وتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة وتحت إشراف الجهاز الفني للوزارة مع إدراج الأعمال ضمن الضمان التعاقدي بما يكفل جودة التنفيذ واستدامة الخدمة.



وأضافت: وقد تطلبت هذه الأعمال جهودا كبيرة وتكاليف مالية، نظرا لما تمثله من أهمية في خدمة العملية التعليمية وتسهيل الحركة المرورية في محيط المدارس إلا أنه لوحظ مؤخرا أن بعض المدارس قامت بتركيب مظلات للمواقف بطرق غير فنية، تضمنت حفر طبقات الأسفلت الحديثة وتثبيت أعمدة مباشرة فيها، مما أدى إلى إتلاف الطبقات الجديدة وإضعاف كفاءتها والتأثير سلبا على جودتها، ونود التنويه بأن هذه الممارسات وإن كانت محدودة حتى الآن، فإن استمرارها قد يترتب عليه أضرار أكبر مستقبلا، الأمر الذي يشكل هدرا للمال العام وإضرارا بالصالح العام نتيجة الحاجة إلى إعادة الإصلاح مرة أخرى.



ونشير إلى أن الوزارة سبق أن نسقت مع مجلس المحافظات بحضور ممثلي وزارتي الأشغال والتربية، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه الأعمال، والتشجيع على استخدام البدائل الفنية المناسبة مثل المظلات المعلقة، بدلا من المظلات ذات الأعمدة المثبتة في الأسفلت، وعليه نرجو منكم التعميم على المدارس بعدم القيام بأي أعمال إنشائية أو إضافات من شأنها إتلاف الأسفلت الجديد، مع ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الأشغال العامة عند الرغبة في تنفيذ أي أعمال مستقبلية، حفاظا على المال العام وضمانا لاستدامة البنية التحتية.