ياسر العيلة



ليلة طربية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عاشها الجمهور الكبير مساء أول من أمس في قاعة «البركة» بفندق كراون بلازا، أحياها اثنان من أجمل الأصوات الطربية في عالمنا العربي وهما النجمان اللبنانيان وائل جسار ومهى فتوني، وتصدت لتقديمهما الإعلامية حليمة بولند بطريقتها «الحليمية» التي تتميز بها، والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.



الحفل من إنتاج المنتجين عبدالعزيز الهملان ويوسف الشطي، وحضره حشد من الجمهور، حيث امتلأت قاعة البركة عن آخرها، وكانت البداية مع فتوني التي صاحبتها فرقة موسيقية بقيادة المايسترو د.بسام البلوشي، وشدت فتوني بباقة من أشهر أغنياتها، حيث افتتحت وصلتها بأغنية «نسم علينا الهوى» للأيقونة السيدة فيروز، وأعقبتها بأغنية «العين بالعين»، ومن بعدها أغنية «لو على قلبي» لفضل شاكر، ومن ثم أغنية «يا وحشني»، وقدمت «أحبك» لحسين الجسمي، تلتها مجموعة أخرى من الأغاني مثل «ماتقلقش» و«أول حب» و«انت الأستاذ» و«مع السلامة».



واختتمت فتوني وصلتها بأغنيتها الشهيرة «الصبر جميل».



وبعد استراحة قصيرة، كان الحضور على موعد مع نجم الأمسية «السوبر ستار» وائل جسار، الذي قدمته حليمة بشكل فخم يتناسب مع مكانة هذا الفنان الذي يحظى بحب وإعجاب جمهوره الكبير في الكويت، فبمجرد صعوده على المسرح بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو المصري عادل عايش، استقبله الحضور بعاصفة من التصفيق، ليبدأ رحلته الطربية بأغنيته الشهيرة «غريبة الناس» التي ألهبت الحماس في قاعة «البركة»، ومن ثم غنى «كل وعد»، «بتوحشيني»، «موجوع»، «مشيت خلاص» و«خليني ذكرى» و«مهما تقولوا» و«مليون مرة أحبك» و«ظروف معنداني».



وقدم جسار أيضا أغنيته الجديدة «حب زمان» لأول مرة في الكويت، والتي حازت إعجاب الجمهور، وكعادته في كل حفلاته حرص على غناء أغنية من أغاني أم كلثوم وكان الاختيار على «ألف ليلة وليلة»، واختتم بأغنية «100 إحساس» ليسدل الستار على حفل غنائي مميز.

كواليس الحفل



عقب انتهاء وصلتها الغنائية، حرصت المطربة مهى فتوني على الالتقاء بأهل الصحافة والإعلام وكان معها المنتج عبدالعزيز الهملان والمخرج ناصر البلوشي، بالإضافة إلى المنتج أحمد الخالدي، حيث قالت: الجمهور الكويتي ذواق للفن ومستمع جيد جدا للاغاني الطربية، ومن أجل ذلك انا أجهز لهم 3 مفاجآت سوف أعلن عنها خلال الشهرين المقبلين.



وأضافت: المطرب عندما يحصد نجاح أعماله من خلال جمهور واع ومثقف مثل الجمهور الكويتي يشعر بقيمة ما يقدمه.



وعن آلية اختيارها لأغاني عدد من المطربين خلال الحفل، ردت: أنا أختار الأغاني القريبة من قلبي، أولها «نسم علينا الهوى» وكوني لبنانية الأصل فكل حفلاتي لا بد ان أبدأها بأغنية من أغاني العظيمة فيروز.



وحول النجاح الكبير الذي تحققه أغنيتها «أول حب»، قالت: هذه الأغنية مختلفة عن باقي أغنياتي، فأنا من كتبت كلماتها عن تجربة شخصية وللأسف فشلت، فكتبتها وأرسلتها للصديق الشاعر المصري محمد مصطفى ملك ليصوغ الكلمات باللهجة المصرية، والحمد لله حققت نجاحا كبيرا وتفاعل الجمهور معها في الحفل بشكل كبير.