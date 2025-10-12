دمشق - هدى العبود



أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن تكريم النجمة القديرة منى واصف في الدورة الخامسة من المهرجان، المقرر إقامتها من 30 الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل، تحت شعار «أفلام قصيرة.. قصص عظيمة».



المهرجان ينظم من قبل نادي البحرين للسينما بالتعاون مع وزارة الإعلام البحرينية، وجاء في بيان إدارته أن اختيار واصف جاء تقديرا لمسيرتها الفنية الغنية بالأعمال المميزة، واصفين إياها بأنها «أيقونة صنعت حضورا يتجاوز الأجيال، وأضاءت بموهبتها درب النساء في عالم السينما، لتبقى اسما لا ينسى وإرثا لا يمحى».



وفي لقاء لـ «الأنباء» بمنزلها، قالت الفنانة القديرة منى واصف: بدأت حياتي الفنية عارضة أزياء في أواخر الخمسينيات، وكان أول عرض لها في مهرجان القطن في حلب، ثم انضممت إلى «مسرح القوات المسلحة» عام 1960 لتقدم أولى أعمالي المسرحية، وهي «العطر الأخضر» في عام 1961، وانتقلت إلى التلفزيون من خلال مسلسل «ميلاد ظل»، وفي عام 1964 انضممت إلى «فرقة الفنون الدرامية» التابعة لوزارة الإعلام، ما أتاح لي المشاركة في أعمال سينمائية في سورية ومصر ولبنان، وكان دور «هند بنت عتبة» في فيلم «الرسالة» هو الأبرز في مسيرتي الفنية السينمائية.