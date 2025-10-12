أحمد الفضلي



في إطار فعاليات موسم الرياض 2025، يستعد النجم الكويتي طارق العلي لتقديم أحدث أعماله المسرحية بعنوان «المايسترو»، وذلك في 1 نوفمبر المقبل على مسرح بكر الشدي في منطقة البوليفارد، بمشاركة نخبة من الفنانين.



وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي درامي غنائي، حول قصة تمزج بين الطمع والخيانة داخل أسرة تتصارع على إرث العائلة، في قالب مسرحي يجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية، حيث يقدم العمل مشاهد مليئة بالمواقف الطريفة والحوارات الساخرة.



ويشارك إلى جانب طارق العلي في بطولة المسرحية كل من شعبان عباس، محمد عاشور، إسماعيل سرور، ونورا وآخرون.



وأعرب طارق العلي عن سعادته بالعودة إلى جمهوره السعودي من خلال هذا العمل الجديد، مؤكدا أن المسرحية تحمل طابعا فنيا مختلفا يجمع بين المتعة والرسالة.