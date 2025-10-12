بيروت - بولين فاضل



عبر الفنان زياد برجي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي تحققه أحدث أغنياته «وبغار»، التي تجاوزت حاجز الثلاثة ملايين استماع خلال أيام قليلة من إطلاقها، معتبرا أن هذا التفاعل من الجمهور منحه طاقة إيجابية كبيرة للاستمرار في تقديم أعمال مميزة، كاشفا عن تحضيره لإصدار قريبا «ميني ألبوم» جديد باللهجة المصرية، يتضمن أربع أغنيات، من المقرر إطلاقه في الشهر الأخير من العام الحالي ليكون بمثابة هدية لجمهوره في موسم الكريسماس.



ويتصدر «الميني ألبوم» المرتقب، بحسب موقع «فوشيا»، أغنية «نجمي خفيف»، كلمات الشاعر هاني عبدالكريم، توزيع طارق توكل، ألحان زياد برجي نفسه، الذي وصفها بأنها عمل مميز يحمل طاقة إيجابية وروحا مختلفة. أما الأغنية الثانية فهي «ظلمتك»، كلمات أمير طعيمة، توزيع أحمد إبراهيم، لحن زياد برجي، ويخطط الفنان لتصويرها على طريقة الدراما مع بداية فصل الشتاء، بإدارة المخرج سعيد الماروق.



ويتعاون برجي في «الميني ألبوم» للمرة الأولى مع الشاعر بهاء الدين محمد والملحن رامي جمال في أغنية عاطفية، مؤكدا أن هذه التجربة الجديدة تمثل له خطوة مميزة على الصعيد الفني، مؤكدا على أنه يحتفظ بتفاصيل الأغنية الرابعة كمفاجأة لجمهوره، واعدا بأن «الميني ألبوم» سيحمل تنوعا موسيقيا يرضي مختلف الأذواق.