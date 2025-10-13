وصلت أمس الطائرة الإغاثية الـ 19 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية «الكويت بجانبكم» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لمطار العريش المصري محملة بـ 40 طنا من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع.



وتأتي الطائرات الإغاثية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الحملة التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتية بالتعاون مع جهات خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.



وقال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر خالد المغامس لـ «كونا» قبيل الإقلاع إن الجمعية تواصل جهودها لضمان توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأشقاء في قطاع غزة وتيسير نقلها عبر الجسر الجوي بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأكد المغامس أن استمرار الجسر الجوي يعكس ثبات الموقف الإنساني للكويت في نصرة الشعب الفلسطيني، مبينا أن الرحلات ستتواصل تباعا لإيصال المزيد من المواد الغذائية بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى مصر والهلال الأحمر المصري.



وأضاف أن هذه الجهود تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية التي تؤكد دوما على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أشكال الدعم لهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.



ولفت إلى أن الجمعية تعمل على مواصلة تسيير المزيد من الرحلات ضمن الجسر الجوي بالتعاون مع الجهات الرسمية من وزارات وجهات خيرية في إطار تكامل العمل الإنساني الرسمي والأهلي وتأكيدا لريادة الكويت في هذا الميدان على المستويين الإقليمي والدولي.



وبذلك يصل إجمالي المساعدات الكويتية المرسلة ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 400 طن من المواد الغذائية الأساسية القابلة للتخزين فترات طويلة والمنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.