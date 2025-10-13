دعاء خطاب

أكد الإعلامي محمود سعد أن سر نجاحه يكمن في التوفيق من الله، ثم والدته الراحلة السيدة «كوثر»، قائلا بفخر: «أنا صنيعة أمي»، واعتبر أن النجاح الحقيقي لأي اعلامي هو القبول الجماهيري.



وفيما يتعلق بأسلوبه، أوضح سعد خلال حديثه لـ «الأنباء» أن العفوية والبساطة هي التي ميزت برامجه، مثل «باب الخلق» و«سولد أوت»، حيث كانت غير مقصودة في البداية، كاشفا عن أن برنامج «باب الخلق»، الذي يستضيف شخصيات بسيطة هو الأقرب إلى شخصيته وطبيعته.



وحول إطلاق أول «تشات بوت» مصري للرد على الشائعات، شدد الإعلامي محمود سعد على ضرورة أن يستند من يزودونه بالمعلومات إلى «الصدق» وامتلاك «المستندات والوثائق الدقيقة» من مصادر رسمية موثوقة، لتجنب تحيز الذكاء الاصطناعي وتقديم معلومات مضللة.