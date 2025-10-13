عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن وزارة التربية مستمرة في تعيين معلمي التربية البدنية خريجي كلية التربية الأساسية، مشيرة إلى أنه إذا تم ترشيح الموظف الكويتي من قبل ديوان الخدمة المدنية فإن وزارة التربية لن تعارض، وذلك حسب النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.



وأوضحت المصادر أن هناك توجها للتنسيق مع كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية التربية بجامعة الكويت لإيقاف إدخال الطلبة في بعض التخصصات ومنها تخصص التربية البدنية وبشكل مؤقت، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل وجود فائض كبير من معلمي التربية البدنية في مدارس وزارة التربية، إذ تجاوز عددهم 1800 معلم ومعلمة لا توجد لهم شواغر فعلية داخل المدارس. وأوضحت أن التنسيق بين الجهتين الأكاديميتين يهدف إلى إعادة تنظيم القبول في التخصصات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي وتفادي تخريج أعداد جديدة دون فرص وظيفية حقيقية.



وأشارت المصادر إلى أنه تم إيقاف تعيين خريجي تخصص التربية البدنية من خارج الكويت في وظائف التعليم داخل المدارس، مبينة أنه سيتم قبولهم فقط في الوظائف الإدارية، دون إمكانية العمل كمعلمين في الوقت الراهن.