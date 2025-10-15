دمشق - هدى العبود



يشارك المخرج السينمائي المهند كلثوم في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للسينما والبحر بميراللفت إقليم سيدي إفني بالمملكة المغربية، بدورته الثانية عشرة التي تقام تحت شعار «السينما والبحر نحو وعي تنموي وبيئي مشترك» في الفترة الممتدة من 7 إلى 12 الجاري.



وقال المهند لـ «الأنباء»: تأتي هذه الدورة امتدادا لمسار المهرجان الذي جعل من السينما جسرا للحوار والتنمية، ومن البحر فضاء للإبداع والجذب السياحي، ومن ميراللفت نافذة تنموية على العالم، حيث يجتمع المبدعون والباحثون والجمهور العاشق للفن السابع لتبادل الرؤى حول علاقة الإنسان ببيئته وسبل حمايتها وصونها بلغة الصورة والفن، مؤكدا على أن التواجد بالمهرجانات السينمائية الدولية مساحة لتوسيع الرؤية وتبادل الخبرات.



ويشمل المهرجان عروضا سينمائية، وندوات فكرية، وورشات تكوينية، وتكريمات، بالإضافة إلى معارض تشكيلية وفوتوغرافية وصناعات تقليدية ومنتوجات محلية، وستكون دول الساحل الأفريقي ضيف شرف هذه الدورة. وتتميز مسابقات وأنشطة المهرجان بحضور أعمال سينمائية من 20 بلدا، وتتوزع المشاركات إلى 9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، و10 أفلام في المسابقة الوطنية، وتحتكم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة إلى لجنة مؤلفة من المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم، والمخرجة المغربية زينب وكريم، والمخرج البلجيكي محمد بوحاري.