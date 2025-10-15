دمشق - هدى العبود



تستعد شركة «كلاكيت» للإنتاج الفني تحضيراتها لإطلاق الجزء الثاني من مسلسل «تحت الأرض»، علما أن الجزء الأول لم يلق صدى واسعا، إلا أن الشركة قررت منح العمل فرصة جديدة مع الموسم رمضاني المقبل. وتصدى لكتابة الجزء الثاني للمسلسل الكاتبان مصطفى شرف وبسام جنيد، واللذان وعدا بالكثير من التطورات المهمة في الأحداث، وأسند الإخراج للمرة الثانية للمخرج مضر إبراهيم بعد أن تولى إخراج الجزء الأول.



«الأنباء» تواصلت مع الفنان لجين إسماعيل، فقال: أسدلت الستارة على أحداث الجزء الأول بمقتل «جودت بيك» وشقيقته الفنانة لين غرة، وستدور أحداث الجزء الثاني بشكل مفصل ومعمق بمصائر ومسارب الشخصيات المتبقية من صراعات بسوق «التتن» وأفراد عائلة «محمود بيك»، لتتوضح الخبايا عمن قتل ومن كان بريئا ومن دبر المصائب التي لحقت بالأسرة في الجزء الأول، لتكتمل الصورة بالجزء الثاني بشكل جديد، ونظرا لضيق الوقت فقد قررت الشركة أن يبدأ التصوير في نوفمبر المقبل، على أن يعرض المسلسل رمضان 2026. يذكر انه من أبرز النجوم المشاركين في مسلسل «تحت الأرض»: مكسيم خليل، لجين إسماعيل، سامر المصري، فايز قزق، كارمن لبس، وآخرون.