مفرح الشمري



تنطلق اليوم الدورة البرامجية الجديدة للقناة الأولى بتلفزيون الكويت وقناة «الأخبار» بشكل جديد يتماشى مع العصر الذي نعيشه لتقديم صورة جديدة عن الإعلام الكويتي تعكس فيه حيويته ومهنيته ومواكبته روح التطور والابتكار في جميع ما يعرض على الشاشة وعلى منصة وزارة الإعلام «51»، سواء برامج منوعة أو ثقافية أو حتى ترفيهية، وذلك في ظل التنافس الذي تشهده المحطات التلفزيونية في وقتنا الحالي.



إعداد عصري



الدورة البرامجية الجديدة تضم العديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامجا «صباح الخير يا كويت» و«مساء الخير يا كويت» المعروفان لدى المشاهد المحلي والخليجي والعربي، ولكن في هذه الدورة سيقدمان برؤية مغايرة وفريق اعداد عصري ومختلف عن السابق ويتصدى لتقديمه عدد من مذيعي القناة الأولى وقناة الأخبار، بالاضافة إلى البرنامج الحواري «6/6» الذي يعود إلى الشاشة في موسمه الثاني، وستعرض أولى حلقاته السبت المقبل، وهو من إشراف وإعداد وتقديم الإعلامي القدير يوسف عبدالحميد الجاسم، ويشاركه في الإعداد د.خميس العجمي، فيما يتولى إخراجه د.علي حسن.



كما ستشهد الدورة عودة البرنامج التربوي التعليمي «مع الطلبة» بعد غياب 50 عاما على الشاشة في حلة جديدة عصرية، والذي انتهى من تصوير حلقاته الـ 13 حلقة، ومن المتوقع بث أولى حلقاته على شاشة «تلفزيون الكويت» و«منصة 51» الجمعة القادمة، وسيقدم النسخة الجديدة المذيع ضاري البليهيس، ويتصدى لإعداده كل من نايف النعمة وصالح الدويخ وحصة الكندري، بينما يتولى إخراجه عبدالله لويس وإشراف عام الشيخة عهود سالم العلي الصباح.



«الطبعة»



ومن ضمن الأعمال الدرامية التي يعرضها تلفزيون الكويت في هذه الدورة العمل التاريخي «الطبعة ـ أحداثيات عام 1871» من تأليف وإنتاج الكاتب مشاري حمود العميري، وإخراج محمد الطوالة، وبمشاركة نخبة من الفنانين الخليجيين.



وأولى حلقات العمل الدرامي الذي يقع في 30 حلقة تعرض اليوم وتحديدا في 4 عصرا، وهو بمنزلة توثيق لكارثة بحرية مروعة شهدتها الكويت عام 1871، حين باغتت عاصفة هوجاء مراكب الكويتيين أثناء رحلاتهم التجارية في بحر العرب، وذلك بعد مغادرتهم موانئ الهند، ما شكل واحدة من أقسى المحن التي مر بها أهل الكويت في تاريخهم البحري، ويشارك في البطولة نخبة من فناني الخليج، من بينهم: غازي حسين من قطر، وعبدالله ملك من البحرين، ويوسف الدامغ وعادل الضويحي ونوف عبدالله وأميرة الخبوبية من السعودية، إلى جانب الفنانين أحمد مساعد وعبير الجندي ومحمد العجيمي وعبدالله الخضر وعبدالله الطليحي وإسماعيل الراشد، وآخرون.



وحرص القائمون على اعداد الدورة بقيادة الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة والتلفزيون والأخبار تركي المطيري على ان تكون الدورة البرامجية موجهة لجميع أفراد الأسرة، فهناك برامج أسرية مثل برنامج «ماما كفاية» الذي يستضيف مجموعة من الضيوف، حيث ينقسم البرنامج إلى أربعة محاور، وهي الأشخاص ذوو الإعاقة وأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة والاستقلالية والتكنولوجيا، والمتخصصون بالجانب الطبي، بالإضافة إلى برنامج «ثلاثة» الحواري و«بين وترين» الذي يتصدى لتقديمه المطرب ابراهيم دشتي، وهو مزيج فني يجمع بين نجوم الأغنية الكويتية والخليجية ووجوه شبابية صاعدة، ويهدف إلى استعادة ذكريات فنية وإنسانية مميزة، مما يمنح كل حلقة طابعا خاصا يمزج بين الأصالة والحداثة، بالاضافة إلى البرنامج الحواري الاجتماعي «ليالي الكويت» الذي يناقش في كل حلقة عددا من القضايا المهمة في مختلف المجالات التي تهم المواطن الكويتي، وتصف حياته اليومية ويعتبر «ملك» البرامج الحوارية في تلفزيون الكويت منذ سنوات، وهو من إخراج سعود الرمح وإبراهيم الملا.