علي النصف: سعيدون باختتام السلسلة بنجاح وانتقالها من المسرح إلى الشاشة



أعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني والمسرحي عن عرض «ميامي شو! 3.0» حصريا على منصة «شاشا»، ابتداء من 16 الجاري، حيث سيتمكن الجمهور من مشاهدة العرض والاستمتاع بتجربة فنية موسيقية مميزة، بعد النجاح الكبير الذي حققته السلسلة خلال السنوات الماضية، وذلك برعاية «طلبات» المنصة الرائدة لخدمة التوصيل والطلب عبر الانترنت - الراعي الرسمي لبث العرض عبر شاشا.



وبين علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «الجابرية الحرة»، أن هذا التعاون يأتي تتويجا لرحلة «ميامي شو» التي انطلقت عام 2023 مع النسخة الأولى «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي»، والتي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا في الكويت، قبل أن تحقق نجاحا لاحقا في محافظة العلا بالسعودية، حيث حظيت بإشادة واسعة. وأضاف أن النسخة الثانية «فيكم طرب؟ سكر زيادة» في عام 2024 عززت ارتباط الجمهور بفرقة ميامي، بينما جاءت النسخة الأخيرة «ميامي شو! 3.0» في سبتمبر 2025 لتقدم تجربة مختلفة تماما وأكثر تفاعلا، بمشاركة الفنان محمد الحملي كمقدم للحفل الذي أضفى بخفة ظله أجواء مميزة على العرض.



وتابع النصف: نفتخر بأن نرى «ميامي شو» ينتقل من المسرح إلى الشاشة عبر منصة «شاشا» ليصل إلى جمهور أوسع بعد ثلاث سنوات من العمل والإبداع، وهو ثمرة ثقة شركائنا ودعم الجمهور الذي كان دائما أساس هذا النجاح.



من جهتهما، قال المخرجين الإبداعيين للعرض جاسم القامس ومريم الخترش: منذ انطلاق العروض في عام 2023، كان هدفنا أن نقدم عرضا يليق بما قدمته لنا فرقة ميامي منذ بدايتهم وأردنا أن نخلق تجارب جديدة تجمع بينهم وبين جمهورهم.



وأضاف القامس أن عرض «ميامي شو! 3.0» على منصة شاشا هو فرصة لجعل التجربة متاحة لكل من لم يتمكن من حضور العروض الحية، ولمن حضر ويرغب بالاستمتاع بها مجددا.