قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في «الطيران المدني» م.سعد العتيبي، إن الإدارة تستعد لافتتاح وتشغيل المدرج الثالث للطائرات وبرج المراقبة الجوي الجديد في مطار الكويت الدولي 30 أكتوبر الجاري ما سيسهم في تعزيز مستويات السلامة الجوية ورفع كفاءة التشغيل.



وأضاف العتيبي في لقاء مع «كونا» أمس الثلاثاء، أن هذين المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل الجوي في دولة الكويت وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للحركة الجوية والخدمات اللوجستية.



وأوضح أن مشاريع البنية التحتية في مطار الكويت الدولي دخلت مرحلة جديدة ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة الإيرادات العامة للدولة.



وذكر أن «الطيران المدني» وضعت استراتيجية متكاملة تقوم على أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات عبر إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق المطار إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتصبح قادرة على إدارة وتشغيل المرافق وفق أعلى المعايير العالمية.



وبين أن المشاريع التي يجري تنفيذها في مطار الكويت الدولي تشمل أربعة مشاريع رئيسية وتمثل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني عبر دعم السياحة وتنشيط حركة النقل الجوي وزيادة الإيرادات العامة للدولة وفي مقدمتها مشروع المدرج الثالث أحد أبرز مشاريع التنمية في قطاع الطيران ويعد من أطول المدارج في العالم بطول يبلغ 4.58 كيلومترات.



وأكد العتيبي أن تشغيل المدرج الثالث سيحقق نقلة نوعية في حركة الإقلاع والهبوط للطائرات وسيسهم في تعزيز مستويات السلامة الجوية ورفع كفاءة التشغيل، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل دعم رئيس «الطيران المدني» الشيخ حمود المبارك والمدير العام بالتكليف دعيج العتيبي، إضافة إلى الجهود المشتركة لجميع قطاعات الطيران المدني.



وأوضح أن برج المراقبة الجديد تم تجهيزه بأحدث الأنظمة الملاحية والتقنيات الحديثة المستخدمة في أكبر المطارات العالمية وسيتيح إدارة حركة الطيران بكفاءة عالية واستيعاب أكثر من 600 ألف حركة إقلاع وهبوط سنويا ما سيعزز الإيرادات العامة للدولة ويرفع مستوى السلامة الجوية.



وأضاف أن مشاريع التطوير في المطار تأتي ضمن رؤية الحكومة لتطوير منظومة النقل الجوي بدعم من القيادة السياسية، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات في مشاريع مطار الكويت الدولي كان ثمرة دعم ومتابعة القيادة السياسية ما كان له الأثر الكبير في تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات في مواعيدها المحددة.



وبين العتيبي أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات المتعلقة بإدارة وتشغيل المطارات والملاحة الجوية والخدمات الأرضية، مشيرا إلى إطلاق برنامج قادة المستقبل لتأهيل وتدريب الشباب الكويتي لقيادة هذا القطاع الحيوي في المستقبل.