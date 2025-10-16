خرج الفنان كريم محمود عبدالعزيز من منافسات موسم دراما رمضان المقبل، بعدما كان قد تعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان «دهب حر» من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وتأليف أحمد وائل، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، إلا أن العمل تقرر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، تأجيله وخروجه من منافسات الموسم.



وفي سياق آخر، ينتظر كريم عرض أحدث أفلامه «طلقني» الذي انتهى من تصويره الأسبوع قبل الماضي، ويشارك في بطولته: دينا الشربيني، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، دنيا سامي، وعناصر شابة جديدة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.



وتدور أحداث الفيلم حول شاب يُطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة، وهو ما يدفعه ليطلب منها بيع منزلهم لكي تنقذه من السجن، ولكي يهربا من الضرائب والديون يتفقان مع المشتري على أن يقوم بتحويل الأموال عن طريق أبلكيشن، وبعدها يتوفى هذا الشخص ويخوض كل منهما صراعا مع أولاده كون المنزل ميراثا من والدهم.