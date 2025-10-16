إلهام محفوظ: محطة محورية بإستراتيجيتنا للنمو المدروس وصممناه لتنويع قاعدة التمويل

حسين العريان: البرنامج فريد من نوعه بالنظر إلى هيكلته وطبيعته القابلة للاستدعاء

أعلن البنك التجــاري الكويتي عــن إنشاء برنامج شهادات إيداع، وذلك بعد حصولــه على موافقة بنــك الكويت المركــزي علـى طرح البرنامج.



وعــن تفاصيـل هذا البرنامج، قال البنك إنه تم هيكلة وتنظيم البرنامج بحيث يكون الحد الأقصى لحجم الإصدار مليار دولار (أو ما يعادله بعملات أخرى)، ويوفر للمستثمرين من المؤسسات خيارات استثمارية مرنة ذات آجال استحقاق تتراوح بين أسبوع واحد وخمس سنوات.



وسيتم إصدار شهادات الإيداع على نموذج مسجل، مع إمكانية إصدارها بعملات مختلفة تشمل الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري واليوان الصيني وعملات مختارة من مجلس التعاون الخليجي، وغيرها.



وقد تم تنظيم وترتيب البرنامج من قبل ميزوهو إنترناشونال بي إل سي إضافة إلـى إيه إف إس إنترست بي في، ودي بي إس بنك ليمتد، وآي إن جي بنك إن في وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، ونمورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كموزعين لشهادات الإيداع لتوزيع مذكرة المعلومات على المشترين المحتملين.



وسوف يعمل بنك أوف نيويورك ميلون، فرع لندن، بصفة وكيل رئيسي للدفع ووكيل إصدار ووكيل حساب، في حين يعمل بنك أوف نيويورك ميلون إس إيه/إن في، فرع دبلن، بصفة مسجل الشهادات.



ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برنامج شهادات الإيداع متعددة العملات غيـر المضمونة وذات الأولوية والبالغة قيمتها مليار دولار أميركي تصنيـف «A» طويل الأجل، وتصنيـف «F1» قصير الأجل، وهذه التصنيفات متوافقة مع التصنيفات الحالية للبنك وتتضمن الدعم الحكومي المحتمل. وتعكس هذه التصنيفات وجهة نظر فيتش حول القوة والمتانة المالية للبنك والنظرة المستقبلية المستقرة.



ويهدف البرنامج إلى دعم استراتيجية التمويل التي يطبقها «التجاري» وسوف يستخدم لتلبية الأغراض المؤسسية العامة للبنك. ويمكن إصدار شهادات الإيداع بفائدة ثابتة أو متغيرة، أو بالقيمة الاسمية أو بخصم أو بعلاوة، مع العلم أن هذه الشهادات غير مدرجة في أي سوق للأوراق المالية.



وبهـــذه المناسبـــة، قالـت رئيــس الجهــاز التنفيذي للبنك الهام محفوظ: «يمثل إطلاق برنامج شهادات الإيداع هذا محطة محورية في استراتيجيتنا الرامية إلى النمو المدروس حيث قمنا بإعداده وتصميمه بغرض تنويع قاعدة التمويل وتعزيز السيولة، مع تقديم فرصة استثمارية ملائمة ومجزية للمستثمرين في ذات الوقت. ومن خلال توسيع نطاق وصولنا إلى المستثمرين الدوليين، نؤكد من جديد التزامنا بتطبيق مبادئ الاستقرار المالي والشفافية وأعلى المعايير الدولية السائدة في الأسواق».



من جهته، قال مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار حسين العريان: «برنامج شهادات الإيداع هو برنامج فريد من نوعه بالنظر إلى هيكلته وطبيعته القابلة للاستدعاء التي تتميز بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة محتملة. إن تصميم برنامج شهادات الإيداع يجعل آلية عمله مماثلة لأوراق الدين المالية القابلة للمتاجرة، وليس كودائع مصرفية تقليدية غير سائلة، وهذا يلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة ويوفر للبنك مرونة في التمويل وإدارة ميزانيته العمومية. ويتميز البرنامج بخاصية الإصدار بعملات متعددة، وبحجـم إصدار كبير، وشبكة ضخمة من الموزعين الدوليين».