

أعلنت إكسايت، أكبر شركة متخصصة في تجارة الإلكترونيات في الكويت والتابعة لشركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أرتشيليك هيتاشي للأجهزة المنزلية مبيعات الشرق الأوسط، تصبح بموجبها إكسايت الشريك المعتمد والموزع الرسمي لمنتجات هيتاشي للأجهزة المنزلية في الكويت.



وتجسد هذه الاتفاقية تطور العلاقة بين الطرفين من تعاون تجاري إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تجمع بين الحضور العالمي لشركة أرتشيليك هيتاشي وخبرة إكسايت وانتشارها الواسع في السوق المحلي، بهدف تعزيز مكانة علامة هيتاشي في السوق الكويتي وتقديم تجربة موحدة ومتناسقة للمستهلكين. وبموجب الاتفاقية، أصبحت إكسايت الشريك المعتمد والموزع الحصري لمنتجات هيتاشي في الكويت، بما يعزز مكانتها كمحطة رئيسية لمنتجات الشركة في السوق المحلي.

ويجمع هذا التعاون بين الخبرة العالمية لهيتاشي والانتشار الواسع لإكسايت لتقديم تجربة موحدة ومتناسقة للعملاء. كما تتضمن الشراكة تنفيذ مبادرات مشتركة لتطوير العمليات في مجالات التوزيع والتسويق والخدمات، مع التركيز على توحيد معايير الأداء عبر شبكة معارض إكسايت ومنصاتها الرقمية. وتشمل هذه الجهود مختلف فئات منتجات هيتاشي، من الأجهزة المنزلية الكبيرة إلى الأجهزة الصغيرة.