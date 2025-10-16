

آلاء خليفة



ترأست مدير جامعة الكويت د. دينا الميلم اجتماعها الرابع لمجلس الجامعة رقم (04/2025)، والذي عقد بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة في مدينة صباح السالم الجامعية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة.



في البداية هنأت مدير جامعة الكويت الحضور بالعام الجامعي الجديد 2025 /2026، كما رحبت بالحضور في رابع اجتماع لمناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الأعمال. وقد صدق مجلس الجامعة على محضر الاجتماع رقم (03/2025) الذي عقد بتاريخ 3/8/2025.



وفي تصريح عقب الاجتماع، ذكرت أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د. نورة السويح بأن مجلس الجامعة قد وافق على تفويض مدير الجامعة بتشكيل لجان اختيار عمداء الكليات والعمادات النوعية، كما وافق المجلس على اعتماد خطة البعثات للعام الجامعي 2025 /2026.



وذكرت السويح أن مجلس الجامعة قد وافق على ثلاث اتفاقيات تبادل طلابي ومذكرتي تفاهم ومذكرة تفاهم واتفاقية تبادل طلابي بين جامعة الكويت وجامعة (Jean Moulin Lyon) في فرنسا، و(جامعة الكويت) وجامعة (Goethe University Frankfurt) في ألمانيا، وجامعة (Rennes School of Business) في فرنسا، وجامعة (IE) في إسبانيا، كما وافق مجلس الجامعة على مذكرة التفاهم بين جامعة الكويت وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في الأردن، ومذكرة تفاهم بين جامعة الكويت وجريدة الجريدة.