أكد نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف ناصر المطيري حرص الكويت على تعزيز منظومة العمل الخليجي والعربي والإسلامي بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتطوير السياسات والبرامج المشتركة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لـ«كونا» خلال مشاركته في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالعاصمة القطرية الدوحة.



وقال إن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية تسهم في تعزيز العمل والتعاون بين دول المنطقة إضافة إلى الدول الإسلامية في مختلف المجالات لاسيما بمجال العمل.



وأشار إلى أن «هيئة القوى العاملة» تدعم توظيف الكفاءات الشبابية والوطنية وتمكين مشاركتهم في سوق العمل، وذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على دعم وتأهيل الشباب الكويتي.



ولفت إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الدول المشاركة في المؤتمر لمناقشة المواضيع ذات الصلة بالعمل والعمال.