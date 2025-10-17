وصف الفنان عبدالمحسن النمر تجربته في مسلسل «خريف القلب»، الذي عرض خلال الفترة الماضية، بأنها كانت «مرعبة ومختلفة»، لخوفه من عدم تفاعل الجمهور مع العمل الدرامي الطويل، لكن القصة والإخراج والإمكانات أتاحت له الاستمرار، مما شجعه على خوض التجربة الجديدة، لافتا إلى أنه لا يرى النسخة الأصلية من الأعمال بينما يقدم نسخة سعودية منها، كي لا يتأثر بها، معتبرا أن «لكل ممثل قراءته الخاصة للشخصية»، ومشددا على «مراعاة ثقافة المكان».



من جانب آخر، اجتمع النمر مع الفنانتين ميلا الزهراني وعايشة كاي، في قصة رجل أناني متزوج ومتهور، تشهد حياته تحولا جذريا عندما تكتشف عائلته زوجته الثانية، وذلك ضمن الدراما الجديدة «المرسى»، المأخوذة من المسلسل التركي الشهير «على مر الزمان»، والذي يعرض على MBC1 و«شاهد»، أعد السيناريو والحوار علاء حمزة، وتولت لبنى مشلح المتابعة الدرامية للمسلسل، وسارة دبوس الإشراف العام، وأخرجه فكرت قاضي أوغلو.



وفي تصريحات له، قال عبدالمحسن: أقدم في المسلسل شخصية «سلطان»، وهو قبطان سفينة يتحمل المسؤولية عن حياة أشخاص في عرض البحر، لكن مركزه القيادي سيطر على نمط حياته، فقاد بيته بالمنطق نفسه الذي يقود به السفينة، متناسيا الجانب العاطفي في التعامل مع أسرته، هو رجل يميل إلى الأنانية في المواقف، فلم يقدر قيمة العائلة، الأمر الذي كان نقطة انطلاق للمآسي في حياته.