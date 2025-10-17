عبدالله الشطي: دخول القطاع الصحي الرقمي استثمار في المستقبل.. و«داوي» علامة فارقة بالمجال

بدر ششتري: شراكة إستراتيجية مبنية على الثقة والرؤية المشتركة.. والصفقة نقلة نوعية بمسيرتنا



أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار، عن استحواذ إحدى شركاتها التابعة على حصة استراتيجية في شركة فريش مايندز، المالكة لتطبيق «داوي»، المنصة الرائدة في مجال الخدمات الطبية الرقمية في الكويت والمنطقة. وقالت الشركة في بيان صحافي، إن هذا الاستثمار يمثل خطوة مهمة في مسيرة مجموعة «أعيان» نحو تعزيز حضورها في القطاع الصحي الرقمي، ويؤكد ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى في مستقبل الحلول الرقمية للرعاية الطبية.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار عبدالله الشطي: «إننا سعداء بدخول المجموعة كمستثمر استراتيجي في القطاع الصحي الرقمي، الذي نرى أنه سيكون من أكثر القطاعات تأثيرا في السنوات المقبلة، حيث نؤمن أن منصة داوي ستشكل علامة فارقة في هذا المجال بفضل الإدارة المتميزة ورؤيتها الواضحة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم والمساهمة في إنجاح هذا المشروع الطموح».



من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فريش مايندز المالكة لمنصة داوي، بدر ششتري: «نعتبر دخول شركة أعيان للإجارة والاستثمار كمساهم استراتيجي نقلة نوعية في مسيرتنا. ونقدر هذه الخطوة الذكية من شركة راسخة ومدرجة في البورصة، حيث يعكس هذا الاستثمار ثقتهم في القطاع الصحي الرقمي، وهو الاتجاه الذي يسير نحوه العالم اليوم».



وأضاف: «هذه ليست مجرد مساهمة مالية، بل شراكة استراتيجية مبنية على الثقة والرؤية المشتركة، ستتيح لنا التوسع بشكل أكبر في الكويت والمنطقة. وخلال الفترة المقبلة، سنكشف عن مشاريع وخدمات جديدة وتعاونات مع مستشفيات كبرى وأسماء بارزة، بما يعزز مكانة داوي كمنصة رائدة في القطاع الصحي الرقمي».



بدوره، قال أستاذ القانون والشريك في مكتب ميسان للمحاماة، والممثل القانوني لتطبيق داوي في الصفقة د.عبدالوهاب صادق: «سعدنا بالمساهمة في إتمام هذه الصفقة بين أعيان وفريش مايندز، والتي نتوقع أن تكون شراكة ناجحة وموفقة. مثل هذه الشراكات بين المؤسسات الاستثمارية الكبــــرى والشركات الناشئة الواعدة تمثل نموذجا صحيا لتطوير السوق المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي في الكويت».



جدير بالذكر، أن داوي (DAWI) هي منصة طبية رقمية مبتكرة تربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء في مختلف التخصصات، وتوفر خدمات حجز المواعيد للأطباء في المستشفيات والعيادات، والاستشارات الطبية عن بعد (أونلاين)، وخدمة «الرأي الثاني» التي تتيح للمستخدم أخذ استشارة أخرى حول حالته الطبية.



وتستعد الشركة خلال الفترة المقبلة لإطلاق خدمات رقمية جديدة كبيرة، وعقد شراكات مع مؤسسات طبية كبرى في الكويت والمنطقة، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز المنصات في مجال التحول الرقمي الصحي.