للعام الثالث على التوالي، كرمت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) من قبل مجلة «فوربس» الشرق الأوسط، تقديرا لالتزامها المستمر بتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة ضمن مجموعة شركاتها، وقد تم اختيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة، الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد، ضمن قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025» عن قطاع الاستثمار والشركات القابضة.



وجاء هذا التكريم خلال النسخة الثالثة من قمة «فوربس» الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي استضافتها أبوظبي يومي 14 و15 الجاري، تحت شعار «انطلاقا من إرث راسخ والتزام ثابت بالاستدامة»، وقد عقد الحفل تحت رعاية د.آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، حيث تسلمت الجائزة نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة في شركة المشاريع إيمان العوضي.



وتعد قمة «فوربس» الشرق الأوسط لقادة الاستدامة منصة تجمع قادة القطاعين العام والخاص على المستويين الإقليمي والدولي، لمناقشة سبل تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز رفاه المجتمعات، ودعم مرونة البيئة في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية والاجتماعية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.



وبهذه المناسبة، قالت إيمان العوضي «فخورون بهذا التكريم من مجلة فوربس الشرق الأوسط، والذي يعكس التقدم المستمر الذي تحققه شركة مشاريع الكويت نحو ترسيخ ممارسات الاستدامة بالتعاون مع شركات المجموعة. لقد أصبح نهج الاستدامة جزءا أساسيا من أسلوب عملنا، حيث تدعم استراتيجيتنا القدرة على مواكبة التحديات واغتنام الفرص، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة لمساهمينا والمجتمع».