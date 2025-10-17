استقبل بنك وياي وفدا من مدرسة دسمان ثنائية اللغة في مقره، بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تمكين الطلاب من التواصل والتعلم بسلاسة وتعزيز ثقافتهم المالية وتزويد الجيل الجديد بأدوات التكنولوجيا الحديثة. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية بنك وياي لبناء علاقات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية الرائدة في الكويت، وتأكيدا على التزامه بدعم التحول الرقمي في المجتمع، لاسيما في قطاع التعليم الذي يعد حجر الأساس لمستقبل أكثر ابتكارا واستدامة.



وفي سياق الاتفاقية، سيقوم بنك وياي بدعم وتحسين نظام الإنترنت في المدرسة، بما يواكب تطلعاتها نحو خلق بيئة تعليمية رقمية متكاملة. كما سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية للطلاب للتعريف بمفاهيم الثقافة المالية والتكنولوجيا المالية وأهمية الإدارة الذكية للموارد المالية في حياتهم اليومية.



وفي هذا الصدد، صرحت آمال الدويسان، رئيسة بنك وياي بأن شراكتنا مع مدرسة دسمان ثنائية اللغة تتيح لنا نقل عقلية الابتكار الخاصة بنا مباشرة، حيث تصقل العقول الشابة، وستمنح مبادراتنا القادمة الطلاب القوة اللازمة والأدوات الرقمية لتحويل أهدافهم المالية والحياتية إلى واقع ملموس.



من جانبها، أضافت سمر ديزمن، مديرة مدرسة دسمان ثنائية اللغة: نحن نؤمن بأهمية توفير تعليم شامل لطلابنا يعدهم للمستقبل. وتأتي شراكتنا مع بنك وياي، الرائد في الابتكار الرقمي، تأكيدا لهذا الالتزام. ستعزز المبادرات الحصرية معرفتهم الرقمية ومهاراتهم الريادية، مما يضمن تمكينهم من المضي قدما في مستقبلهم.



وبالتزامن مع هذه الشراكة، يؤكد بنك وياي على دوره الريادي في المسؤولية الاجتماعية، ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كمحفز للتغيير الإيجابي في المجتمع. وتعد هذه الاتفاقية نموذجا للتعاون المثمر بين القطاع المالي والمؤسسات التعليمية، لرسم ملامح جيل واع، متمكن رقميا وماليا، قادر على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة لدولة الكويت.



وياي هو أول بنك رقمي في الكويت، ويهدف إلى تمكين الجيل الجديد من خلال حلول مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام. ومن خلال بطاقة «جيل»، يقدم البنك تجربة مصرفية مصممة خصيصا للفئة العمرية بين 8 و14 عاما تجمع بين التعليم المالي والتكنولوجيا الذكية والتجربة الرقمية السلسة، وذلك كجزء من جهود وياي في تعزيز الثقافة المالية لدى الجيل الجديد. ويواصل وياي من خلال «جيل» التزامه ببناء مستقبل مالي أكثر وعيا، وأكثر ارتباطا باحتياجات الجيل القادم.