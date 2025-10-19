المزين: أكثر من 21.550 مواطناً تقدموا للحج خلال 4 أيام فقط منذ بدء عملية التسجيل الإثنين الماضي



أسامة أبوالسعود



أعلن مدير إدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الشؤون سطام المزين أن أكثر من 21.550 مواطنا ومواطنة تقدموا للحج خلال 4 أيام فقط منذ بدء عملية التسجيل يوم الاثنين الماضي 13 اكتوبر وتستمر حتى 22 نوفمبر المقبل.



وقال المزين ان القلوب تهفو إلى البيت العتيق والأرواح تشتاق لتلبية النداء الإلهي، مستشهدا بقوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.



وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ‎الاشتراطات والإرشادات الصحية للمسافرين من الكويت إلى المملكة العربية السعودية للحج لعام 1447هـ، بناء على ما ورد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بشأن الاشتراطات الصحية للمسافرين إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام، أنه على جميع الراغبين في أداء الفريضة ما يلي:



القدرة الصحية والأمراض المؤثرة على الصحة العامة: يشترط على الحاج الإقرار بخلوه من الأمراض المتعارضة مع الحد الأدنى من الاستطاعة البدنية للحج وتشمل الأمراض التي لا يستطيع معها أداء المناسك، وهي كالتالي:



فشل في الأعضاء الحيوية (كالقلب، الكلى، الجهاز التنفسي، الكبد).



أمراض الرئة المزمنة التي تستدعي استخدام الأكسجين، فشل القلب الذي تظهر أعراضه أثناء الراحة أو عند بذل مجهود بسيط.



أمراض الدم المزمنة المتأخرة كالأنيميا المنجلية، أو المستمر لارتفاع الكبد المتقدم المصحوب بعلامات الفشل الكبدي.



الإعاقات العصبية الحركية التي تؤثر في الإدراك بإعاقات حركية.



الأمراض المصحوبة بعدوى نشطة.



الحمل في الأشهر الأخيرة والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل.



الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في حدود البشرية مثال (السل الرئوي المفتوح).



مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي، أو ما في حكمه من الأدوية والإجراءات التي تضعف المناعة بشدة.



حيث يمنع المرضى الذين يعانون من الأمراض المذكورة سابقا وفي حال قيامهم بالتسجيل دون الالتزام بهذه التعليمات سيتعرض الطلب المسجل للإلغاء.



التحصينات



وفيما يخص التحصينات الموصى بها قبل السفر لأداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ فجاءت كالتالي:



‎1- فيروس كورونا (كوفيد- 19): يشترط على فئات محددة من الراغبين في أداء الحج أو العمل الموسمي، وما لا يتنافى مع الاشتراطات الصحية إثبات التحصين/ المناعة ضد كوفيد- 19، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.



يكون إثبات التحصين لفيروس كورونا (كوفيد- 19)/ المناعة بأي من التالي: واحدة على الأقل:



جرعة واحدة من لقاحات كوفيد- 19 (المحدثة لموسم 2025-2026م).



استكمال الجرعات الأساسية (جرعتان أو أكثر خلال الأعوام 2021 إلى 2024م).



التعافي من إصابة كوفيد مثبتة مخبريا خلال العام 2025م.



2- ‎الحمى الشوكية النيسرية: يشترط على جميع الراغبين في أداء الحج الحصول على أحد اللقاحات التالية، والتي تحتوي على المجموعات الصليبية، (A, C) قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.



لقاح الحمى الشوكية الرباعي المقترن (ACWY) أو لقاح الحمى الشوكية الخماسي المقترن (ACWXY) على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن (10) أيام ولا تزيد منذ تلقي اللقاح على (5) سنوات. أو لقاح الحمى الشوكية الرباعي متعدد السكريات (ACWY) على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن (10) أيام ولا تزيد منذ تلقي اللقاح على (3) سنوات.



وفيما يخص الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول فجاءت كالتالي:



قد تقرر السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية إجراءات وقائية إضافية عند منافذ الدخول للقادمين من الدول التي ترى أنها معرضة لمخاطر صحية، وفق ما تقتضيه تلك المصلحة.



الاستجابة للطوارئ الصحية العامة



في حال حدوث طوارئ صحية عامة ذات الاهتمام الدولي - لا قدر الله - أو حدوث فاشيات لأمراض معدية مثل (أنفلونزا الطيور H5NI) في أي دولة يتم فيها أداء الحج، فإن وزارة الصحة ستتخذ إجراءات احترازية غير ما ذكر أعلاه بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.