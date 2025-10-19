شاركت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في معرض «وظيفتي» للسنة الرابعة على التوالي، والذي أُقيم في قاعة الأرينا ـ مجمع 360 على مدار ثلاثة أيام من 16 إلى 18 أكتوبر 2025، تحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، وبحضور رئيس مجلس أمناء AUM فهد العثمان، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة طارق العثمان، وبمشاركة أكثر من 130 جهة من مختلف القطاعات والمؤسسات في الدولة.



يهدف المعرض إلى توفير منصة تفاعلية تجمع بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص وظيفية، وتضمّن المعرض لهذا العام سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والحلقات النقاشية التي أدارها مختصون وخبراء من مختلف المجالات، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات المشاركة والباحثين عن العمل، وتمكين الشباب من الاطلاع على الاتجاهات الحديثة في سوق العمل الكويتي واكتساب مهارات جديدة تؤهلهم للانخراط في بيئة العمل باحترافية.



استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب



أكدت AUM أن مشاركتها في المعرض تهدف إلى استقطاب الكفاءات الكويتية المتميزة ضمن مختلف تخصصاتها الإدارية والأكاديمية، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في دعم التنمية الوطنية المستدامة. وشهد جناح الجامعة إقبالا كبيرا من الزوار الراغبين في التعرف على الوظائف الشاغرة وفرص التطور المهني المتاحة، حيث تم خلاله استقبال المئات من طلبات التوظيف والتدريب من خريجين وباحثين عن عمل.



وأشارت الجامعة إلى أن هذه المعارض تشكل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الشباب، وتمكنها من اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يعزز جهودها في دعم سوق العمل المحلي ورفع مستوى التنافسية في القطاع الخاص.



فهد العثمان: النجاح يبدأ بالرغبة الصادقة والمثابرة..



و AUM شريك في المسيرة المهنية لخريجيها



وخلال زيارته لجناح AUM، قال فهد العثمان «إن مشاركة AUM في هذا المعرض تأتي انطلاقا من إيماننا العميق بدور الجامعة في إعداد الطالب والخريج، وتأهيله للحياة والعمل. وجودنا في مثل هذه الفعاليات مهم جدا، لأنه يقربنا من بيئة العمل واحتياجاتها وتطلعات الشباب، فنحن نؤمن بأن رحلتنا مع الطالب لا تنتهي عند التخرج، بل نواصل دعمه ومساندته في مسيرته المهنية».



واعتبر العثمان أن الخريجين يمثلون امتدادا حقيقيا لرسالة الجامعة، قائلا: من المهم بالنسبة لنا أن نتابع مساراتهم المهنية وندعم تطويرهم. فالكثير من الخريجين يواجهون صعوبات في بداية مشوارهم المهني لإيجاد الوظيفة المناسبة وقد يمرون بمراحل من التردد أو يسعون لاحقا إلى تغيير المسار، وهنا يأتي دورنا في البقاء قريبين منهم، لنكون شركاء في نموهم وتقدمهم.



وأكد العثمان أن النجاح المهني لا يتحقق بالصدفة، بل يتطلب نية حقيقية، وجهدا مركزا، وصبرا طويلا. وقال «النجاح يبدأ بالرغبة الحقيقية والإصرار. فليس كل من يتمنى النجاح يحققه، بل من يعقد العزم ويضع الجهد والتركيز ويسأل نفسه عما يتطلبه النجاح فعلا. الأمر الآخر الذي يتطلبه النجاح هو المثابرة. مرحلة التخرج ليست نهاية الطريق، بل بدايته. فالخريج يحتاج إلى سنوات من التجربة والمثابرة ليكتشف ذاته، ويدرك المجالات التي تناسب قدراته وطموحاته».



وختم حديثه برسالة موجهة إلى الشباب قائلا: النجاح يبدأ بالرغبة الصادقة، ويتطلب التنظيم والمثابرة والصبر. من ينطلق بهذه العقلية سيجد طريقه، وسيحقق النجاح الذي يستحقه.



مركز «توطين» يعزز التواصل مع سوق العمل



تؤمن AUM بأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لخريجيها. ومن هذا المنطلق، شارك فريق من مركز التطوير الوظيفي «توطين» في المعرض، تأكيدا على رسالته في تعزيز الروابط المهنية بين الخريجين ومؤسسات سوق العمل بمختلف قطاعاته. كما يهدف من خلال هذه المشاركة إلى الاطلاع على احتياجات الشركات وتلبيتها بما يحقق المنفعة المشتركة للطرفين، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد المهني للخريجين.



بيئة عمل محفزة



تعمل AUM باستمرار على خلق بيئة عمل إيجابية تشجع على التميز والإبداع، وتوفر برامج تدريب وتطوير مهني متنوعة للموظفين والخريجين الجدد، بما يضمن صقل مهاراتهم وتمكينهم من مواجهة تحديات سوق العمل. كما تفتخر بالعديد من قصص النجاح لأفراد بدأوا مسيرتهم المهنية في وظائف مبتدئة وتقلدوا مناصب قيادية عليا داخل الجامعة، ما يعكس التزامها بتقديم فرص حقيقية للنمو والتطور المهني.



وإيمانا منها بأهمية الصحة الجسدية والنفسية في تعزيز الأداء والإنتاجية، توفر AUM ناديا رياضيا متكاملا داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية واجتماعية بشكل دوري للموظفين. كما تضم عيادة طبية مجهزة بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء، تعنى بتقديم الخدمات الصحية الأولية والاستشارات الطبية العامة لضمان سلامة الموظفين ورفاهيتهم على مدار العام. هذه المبادرات تسهم في تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتحفيز فرق العمل على تحقيق أفضل النتائج.

