في إطار التزامها المستمر بتمكين الشباب الكويتي وتعزيز قدرات القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، شاركت مجموعة الملا بفخر في معرض «وظيفتي» للعام الرابع على التوالي، وأقيم المعرض الوظيفي في «الأرينا» مجمع 360 بتنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، حيث جمع أبرز الشركات والمؤسسات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي، موفرا فرصة مثالية للتواصل المباشر مع الشباب الكويتي الطموح وعرض مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية الواعدة لهم.



وهذا العام، عكست مشاركة عدد من القطاعات الرئيسية في المجموعة التي شملت قطاع السيارات وقطاع الاستئجار والتأجير وقطاع الهندسة والإدارة المركزية للموارد البشرية التزام المجموعة الفعال بالمشاركة في تطوير المواهب الشابة وتعزيز فرص تمكين الكوادر الوطنية، حيث تفاعل ممثلو هذه الأقسام مع زوار المعرض وعدد كبير من الشباب الكويتي الذي زار جناح المجموعة، مقدمين لهم لمحة شاملة عن تنوع قطاعات أعمال المجموعة ومسلطين الضوء على الفرص الوظيفية المتنوعة والواعدة التي توفرها المجموعة في مختلف قطاعاتها.



وقد تم افتتاح المعرض بحضور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الملا طلال أنور الملا، والرئيس الإداري في مجموعة الملا عبدالله نجيب الملا، إلى جانب ممثلي إدارة الموارد البشرية في المجموعة وعدد من موظفي المجموعة.



وفي تعليق له على الحدث، قال الرئيس الإداري وعضو مجلس الإدارة في مجموعة الملا عبدالله نجيب الملا: تعكس مشاركة مجموعة الملا في معرض «وظيفتي» للسنة الرابعة على التوالي التزامنا المستمر بتمكين الشباب الكويتي ودعم نموهم المهني.



وأضاف: نفخر بتقديم فرص وظيفية متنوعة وواعدة عبر مختلف أقسام المجموعة، حيث يمكن للشباب الكويتي الطموح تطوير مهاراته وبناء مسيرة مهنية مجزية، إن الاستثمار في الكوادر الوطنية كان دائما حجر الزاوية في رؤيتنا للنمو المستدام، ومن خلال تعاوننا المستمر مع الهيئة العامة للقوى العاملة والشركاء الرئيسيين الآخرين، نواصل التزامنا بخلق فرص تمكن الشباب الكويتي من التميز والنجاح في القطاع الخاص.



واستكمالا لإطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، تؤكد هذه المبادرة التزام مجموعة الملا الدائم باستقطاب وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية الشابة، ومن خلال شراكات مستمرة مع الجهات العامة والخاصة، تقدم المجموعة برامج تدريبية متكاملة، وفرص تدريب عملي، وبرامج تطوير مهني تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي وتعزيز قدراتهم وبناء مستقبل مهني ناجح وواعد.



وبصفتها مجموعة أعمال رائدة في الكويت تستقطب العديد من الشباب الكويتي الطموح، تواصل المجموعة حرصها والتزامها بدعم الأجيال القادمة في مسيرتهم التعليمية والمهنية، مسهمة بذلك في النمو المستدام وازدهار اقتصاد الدولة.