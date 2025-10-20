أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة انطلاق الموسم الـ26 لعملية «السلاحف البحرية» في الثامن من نوفمبر المقبل لتنظيف شاطئ أبراج الكويت بالتعاون مع السفارة والجمعية اليابانية وبمشاركة جهات حكومية ومنظمات مدنية وطلاب المدارس المشمولة ببرنامج المدارس الخضراء في دورته الـ15 للعام الدراسي الحالي. وقالت الأمين العام ومدير البرامج والأنشطة بالجمعية جنان بهزاد في تصريح صحافي أمس الأحد إن عملية حملة إنقاذ السلاحف البحرية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وحماية الموائل الطبيعية في السواحل الكويتية.



وأوضحت بهزاد أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المجتمع المدني في دعم الاستدامة البيئية وحماية التنوع الأحيائي وتسلط الضوء على الأهمية التاريخية والبيئية للسلاحف البحرية في الخليج العربي. وأضافت أن الحملة تأتي لتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الحياة البحرية ودعوة المتطوعين والمواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الأنشطة الميدانية التي تشمل تنظيف الشواطئ ورصد أعشاش السلاحف والتوعية بأهمية النظام البيئي الساحلي. وذكرت أن هذه المبادرة تعد مثالا على التعاون الدولي بين الجمعية الكويتية والسفارة والجمعية اليابانية في مجالات البيئة والتعليم والتطوع.