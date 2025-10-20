عبدالله معرفي: «هوليداي إن السالمية» يؤكد دور القطاع الخاص بالتنمية السياحية

سيف الدين محمد: رحلتنا هي احتفاء بالتفاني والابتكار والروح الحقيقية للضيافة

يحتفل فندق هوليداي إن آند سويتس السالمية ـ الكويت هذا العام بمرور عشرين عاما على افتتاحه، في محطة بارزة تعكس عقدين من التفاني في تقديم أرقى معايير الضيافة الأصيلة.



ومنذ افتتاح أبوابه في 27 سبتمبر 2005 أصبح الفندق وجهة لا غنى عنها في الكويت، مقدما لضيوفه تجربة فريدة تجمع بين الراحة والخدمة المتميزة.



وعلى مدار عشرين عاما، عمل فندق هوليداي إن آند سويتس السالمية باستمرار على تطوير خدماته بما يتماشى مع تطلعات المسافرين العصريين، بدءا من التصاميم الداخلية الأنيقة وصولا إلى باقة متنوعة من تجارب الطعام الراقية عبر مطاعمه المرموقة: مطعم «أيام زمان» اللبناني، «ريب آي» ستيك هاوس، مطعم «الديوان» العالمي، «جاموار» المطبخ الهندي الفاخر، «ساكورا» للمأكولات اليابانية، «تانغ تشاو» للمأكولات الصينية، «غاردينيا» مقهى الحديقة، إضافة إلى مقهى اللوبي «لاروما» مع أشهى أنواع السناكات والحلويات.



كما عزز الفندق مكانته عبر قاعات المناسبات والأفراح المصممة بعناية، والتي تقترن دائما بخدمة استثنائية، مما أكسبه ولاء طويل الأمد من العائلات ورجال الأعمال وجميع ضيوفه الكرام.



وبهذه المناسبة، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين، أن تأسيس «هوليداي إن السالمية» قصة جميلة وملهمة حيث كان الفندق في البداية عبارة عن مجمع الهدى السكني التابع للشركة العربية العقارية التابعة لمجموعة بوخمسين القابضة، والذي تحول بعد 20 عاما على إنشائه إلى فندق.



وقال ان الفندق يقع في منطقة مهمة جدا بمنطقة السالمية ومطل على البحر، وتم تحويله إلى فندق من خلال عدة مراحل، حيث تم الافتتاح عام 2005.



وتطرق بوخمسين في حديثه الى قصة تحويل المجمع بالفندق، حيث أشار إلى أنه تم تطوير المجمع وتحويل جزء منه إلى فندق مع إدخال تعديلات عليه وإضافة المدخل الرئيسي وشقق فندقية والاحتفال بحمام السباحة، حيث تم ادخال تعديلات عليه وتوسعته.



وأضاف أنه تمت إضافة النادي الصحي بتوسعاته الكبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عملية التحويل كانت شاقة لأن المجمع السكني كان مبنيا على الطراز القديم، حيث تم إجراء تعديلات هندسية كبيرة على المبنى، منوها الى أن المبنى كان من إنشاء إحدى الشركات الكورية، وهذا ما دفعهم الى عدم هدم هذا المشروع وإدخال تعديلات عليه فقط.



وبين أن الفندق يقع على مساحة كبيرة جدا تقدر بحدود 10 آلاف متر مربع، ويتميز بوقوعه في منطقة إستراتيجية ومتميزة كونه يطل على شارع الخليج العربي في تقاطع شارع البلاجات، وهو ما جعلنا نتحول تدريجيا من المجمع السكني إلى فندق، وبالفعل نجحنا في وضع أول مرحلة لبناء الفندق.



ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى تم تجهيز المرحلة الثانية وإضافة مطعمين، والتي تطورت فيما بعد إلى سلسلة وصلت إلى 6 مطاعم متنوعة ثم بناء الشقق الفندقية التي يصل عددها إلى 110 شقق فندقية، اضافة إلى انشاء قاعات للمناسبات والأفراح والاجتماعات.



وأكد بوخمسين أن فندق هوليدي إن السالمية تمكن من تحقيق مكانة مرموقة ومتميزة وسط الفنادق العاملة في الكويت، فهو على الرغم من تصنيفه 4 نجوم، إلا أن مستوى خدماته يوازي الفنادق فئة الخمس نجوم.



وأشار إلى أن السائح يحتاج لأن يرى الأشياء المتميزة والجديدة وأيضا الاستقبال الجيد، وكل تلك المميزات موجودة في فندق هوليداي إن السالمية والذي أصبح وجهة للكثير من السياح خصوصا أن الفندق يتوفر على حديقة كبيرة والخيم وغيرها من الخدمات، وشدد على ضرورة تقديم الخدمات الجيدة لضيوف الفندق والانطباع الجيدة عن الكويت لضمان عودتهم إلى نفس المكان مرة أخرى.



وأكد بوخمسين حرصه على خلق علاقة جيدة مع الموظفين ومعاملتهم بشكل جيد، لخلق بيئة عمل جيدة وإعطاء نصائح لهم، وكل ذلك يسهم في توفير الراحة لرواد الفندق.



من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية د. عبدالله معرفي أن الاحتفال بمرور 20 عاما على افتتاح فندق هوليداي إن ـ السالمية يمثل أهمية خاصة في دور القطاع الخاص الكويتي في تنمية الكويت سياحيا وعودتها مركزا تجاريا واقتصاديا في المنطقة.



وأضاف معرفي ان مجموعة بو خمسين القابضة تؤمن بأهمية قطاع السياحة باعتباره محركا لقطاعات أخرة عديدة، ويشمل ذلك قطاع الأغذية، المطاعم تحديدا، والأسواق التجارية، والبنوك، لافتا إلى ان الكويت لديها من الإمكانيات لأن تكون واجهة سياحية عائلية، خاصة مع القرارات الحكومية الأخيرة التي تسهم في تنشيط هذا القطاع الحيوي الذي لو اعطي له بعض الدعم فسيكون الداعم الثاني للاقتصاد الوطني بعد النفط خاصة اننا نملك مقومات في مقدمتها الطبيعة الودودة والبيئة العائلية وحسن التعامل وكرم الضيافة التي تميز الأجواء الكويتية.



من جانبه، قال المدير العام للفندق سيف الدين محمد إن رحلتنا على مدار 20 عاما هي احتفاء بالتفاني والابتكار والروح الحقيقية للضيافة.



وأضاف: هذا الإنجاز لا يقتصر على نجاحات الفندق فحسب، بل يمتد ليشمل العلاقات الوثيقة التي بنيناها مع ضيوفنا وشركائنا والمجتمع المحلي. نحن فخورون بأن نكون جزءا من لحظات لا تنسى عاشها ضيوفنا على مدار هذه السنوات. وتابع: يعد الفندق خيارا مثاليا للعائلات المسافرة، كما أنه يعتبر شريكا موثوقا للفعاليات التجارية، والمؤتمرات، وحفلات التخرج، وحفلات الزفاف وسائر المناسبات، حيث يحرص دائما على تقديم أعلى مستويات الخدمة والتجهيزات، واستضافة الاحتفالات الكبرى والاجتماعات الدولية.