

عبدالعزيز الفضلي



يلتقي وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أهل الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات، وذلك بجمعية المعلمين في الساعة 7 مساء يوم غد الأربعاء، وذلك لبحث أبرز الملفات والقضايا التربوية ذات الأولوية للميدان.



وقال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي في تصريح لـ«الأنباء» إن اللقاء جاء ليعزز مكانة أهل الميدان التربوي والاستماع إلى آرائهم وهمومهم والعمل على حلها والوقوف على التحديات وفرص التحسين وتحديد الآفاق والتطلعات التي توجه أولويات المرحلة المقبلة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لوزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي الذي لبى دعوة جمعية المعلمين للقاء بأهل الميدان التربوي والاستماع إلى وجهات نظرهم. وأوضح الهولي أن جمعية المعلمين نشرت استطلاع رأي عبر مواقعها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أهل الميدان التربوي تدعوهم إلى المشاركة في هذا اللقاء من خلال اختيار الموضوعات التربوية حسب أولوياتهم.