

بيروت - بولين فاضل



فتحت الفنانة سينتيا خليفة صفحة جديدة في مسيرتها الفنية، بخوضها أولى تجاربها في عالم الإخراج من خلال فيلم سينمائي عالمي تصور مشاهده حاليا في العاصمة البريطانية (لندن).



وتصف سينتيا فيلمها الجديد بأنه تجربة استثنائية ومغامرة محفوفة بالحماس، إذ تتولى خلاله الإخراج والبطولة في آن واحد، لتؤكد شغفها باكتشاف جوانب جديدة من عالم السينما، وقالت في بيان صحافي: «أول فيلم من إخراجي وبطولتي، تجربة غير متوقعة بالنسبة إلي، وسأعلن عن تفاصيله قريبا جدا فور الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة»، معتبرة هذه التجربة نقطة تحول في مشوارها الفني، لافتة إلى أن الإخراج بالنسبة لها ليس مجرد انتقال من أمام الكاميرا إلى خلفها، بل فرصة لتقديم رؤيتها الخاصة وصياغة عوالمها الدرامية بطريقتها الخاصة.



رغم انشغالها بالمشروع الجديد، تعيش سينتيا حالة فنية مزدهرة بفضل مشاركتها في مجموعة من الأعمال المتنوعة، من بينها مسلسل «ابن النادي» مع الفنان أحمد فهمي، والذي تخوض من خلاله تجربة الكوميديا للمرة الأولى، كما انتهت من تصوير فيلم «سفاح التجمع» مع الفنان أحمد الفيشاوي، إلى جانب مشاركتها في الفيلم العالمي «White Mars» مع النجمة الأميركية لوسي هيل، وفيلم «Borderline» أمام النجم البريطاني لوسيان لافسكونت.