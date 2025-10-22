



بداح العنزي



تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا الخميس برئاسة فهد العبدالجادر طلبا من عدد من الأعضاء لمناقشة لائحة المظلات ولائحة الحدائق العامة والملاصقة للسكن الخاص.



ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:



٭ طلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم 7 من المادة الأولى من القرار 206 لسنة 2009 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.



٭ التعديات على أملاك الدولة لاستملاك التجاري.



٭ ممــارســة الأنشطة التجارية في غـيــر الأمــاكن غيــر المرخصـــة لها.



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن تعديل قيمة الرسوم الواردة في لائحة المعارض المؤقتة 2019 رقم 930.



٭ الكتاب المقدم من احدى الشركات بشأن تمديد عقد المناقصة والخاص بأعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم في البلدية.