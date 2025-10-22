يواصل الفنان يوسف الشريف التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد «فن الحرب» المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يعيده هذا المشروع إلى الدراما التلفزيونية، بعد غياب دام نحو 5 أعوام منذ مسلسل «كوفيد 25» الذي عرض سنة 2021.



والمسلسل الجديد تأليف: عمرو سمير عاطف، إخراج: محمود عبدالتواب، ويشارك في البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم: ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، دينا سامي وآخرون، بحسب ما شاركه الشريف من خلال ستوري حسابه الخاص في «انستغرام»، ومن المقرر انطلاق التصوير فور انتهاء مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار.



ويشهد «فن الحرب»، عودة شيري عادل للتعاون مع يوسف الشريف من جديد بعد فترة من التوقف.