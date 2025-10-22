أحمد الفضلي



أكد الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي حرصه على لقاء جمهوره من خلال أي فعاليات فنية أو ثقافية تقام في الكويت أو دول الخليج، حيث ينتظر حاليا يوم 30 الجاري الذي سيشهد حفلا غنائيا مخصصا لأشعاره من إنتاج شركة ليلة عمر، ويقام على خشبة المسرح الوطني بمركز جابر الثقافي تكريما له ولمسيرته في الساحة الغنائية المحلية والخليجية والعربية.



ووجه البناي شكره وتقديره الى المسؤولين عن هذا الحفل، موضحا أنها ستكون فرصة للقاء الجمهور، مؤكدا حرصه على حضور الحفل واستعادة الذكريات الجميلة وسماع الأغاني بأصوات الفنانين الشباب الأربعة، وهم الفنان ‏جاسم بن ثاني، والفنان فهد السالم، والفنان‏ بدر نوري، والفنانة رولان، وأتمنى لهم التوفيق بتقديم وصلات غنائية تنال إعجاب الجمهور.



وعن أحدث أعماله، ذكر البناي انه انتهى مؤخرا من كتابة أغنيتين وطنيتين، الأولى تم الانتهاء من وضع ألحانها وسيقوم بغنائها الفنان القدير نبيل شعيل، وهي أغنية وطنية تحمل معاني عديدة في حب واحترام وتقدير الوطن، أما الأغنية الثانية فقد ترى النور في الأيام المقبلة في حال تم وضع الألحان لها والاتفاق مع أحد الفنانين لغنائها في الفترة المقبلة أو في الأعياد الوطنية المقبلة.