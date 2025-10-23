

في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة ودعم تنمية مهارات طلبتها، أقامت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية معسكرا تدريبيا في إمارة أبوظبي، حيث شارك فيه 62 طالبا وطالبة من مختلف الفرق الرياضية في AUM.



وهدفت الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز لياقة الطلبة البدنية وتطوير قدراتهم الرياضية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعدادهم بشكل مثالي للمشاركة في المنافسات الرياضية المحلية والعالمي، مما يعزز ثقتهم وقدرتهم على التميز.



وأقيم المعسكر في فندق Southern Sun، وتضمن برنامجا مكثفا على مدار ثلاثة أيام شمل تدريبات فنية وبدنية متقدمة، ومباريات ودية تنافسية، بالإضافة إلى أنشطة جماعية تهدف إلى تعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي بين الطلبة.



نتائج رياضية متميزة



أظهرت فرق AUM أداء لافتا في مختلف المنافسات، حيث حققت نتائج مميزة، من أبرزها: كرة القدم للشباب حيث فاز فريق AUM على فريق Ole FC بنتيجة 2-1، وكرة السلة للشباب حيث فاز فريق AUM على فريق جامعة أبوظبي بنتيجة 91-21، وتحدي البادل للشباب حيث فاز فريق AUM أيضا على أكاديمية Gaby Reca.



وعلى صعيد فرق البنات، قدم فريق كرة القدم أداء قويا وتعادل مع فريق جامعة أبوظبي بنتيجة 2-2، في مباراة اتسمت بالندية والحماس.



أنشطة تعليمية وميدانية موازية



إلى جانب المنافسات الرياضية، شارك الطلبة في تدريبات مشتركة مثل تحديات 321 Sports، إضافة إلى تحديات داخلية في رياضة البادل استضافتها أكاديمية Gaby Reca. وقد أسهمت هذه الأنشطة في تطوير مهارات الطلبة، وتعزيز روح القيادة والتعاون بينهم داخل وخارج الملعب.



تجهيز الطلبة للمنافسة على المستويين المحلي والعالمي



من جهتها، أكدت شيخة البغلي، مدير قسم شؤون وتمكين الطلبة في AUM، أن تنظيم هذا المعسكر يأتي انسجاما مع رؤية الجامعة في دعم طلبتها على الصعيدين الأكاديمي والرياضي، قائلة «نحرص في AUM على توفير فرص تعليمية ورياضية متكاملة لطلبتنا تمكنهم من تطوير مهاراتهم داخل القاعات الدراسية وخارجها. ويأتي هذا المعسكر ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى تأهيل الطلبة للمنافسة على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانفتاح على مختلف الثقافات».



تجارب الطلبة مع المعسكر الرياضي: تطوير المهارات وتعزيز روح الفريق



من جانبهم، عبر عدد من طلبة الجامعة عن إعجابهم بهذه التجربة التي جمعت بين التدريب الرياضي والتبادل الثقافي، مشيرين إلى أثرها الإيجابي على مهاراتهم الرياضية والشخصية.



وقالت الطالبة جود الدويسان «استفدنا كثيرا من هذه الفرصة في أبوظبي. المباريات كانت رائعة والمنافسات قوية للغاية، وكل هذا ساعدنا في تطوير مهاراتنا ومستويات لعبنا».



فيما أضافت الطالبة دانة المسفر «المعسكر ساعدني في تطوير إمكاناتي والتقرب أكثر من زملائي وتعزيز ثقتي بنفسي. شعرنا بروح الفريق الحقيقية طوال الأيام الثلاثة».



أما الطالب عبدالله العجيل، فأوضح أن التجربة كانت غنية ومنحتهم فرصة التعرف على فرق من جامعات أخرى، ومقارنة أساليب اللعب والتدريب المختلفة، مما وسع مداركهم الرياضية.



مرافق AUM الرياضية



حرصت AUM منذ تأسيسها على إنشاء مركز رياضي مجهز بأحدث التقنيات والمعدات، ويحتوي على عدد من الصالات الرياضية، بالإضافة إلى ملاعب خارجية أبرزها، ملعب كرة القدم، الذي حصل على اعتماد الاتحاد الدولي FIFA، ويشمل مدرجات تستوعب 3700 متفرج، بالإضافة إلى مضمار بطول 825 مترا، حارتان منه مخصصتان لممارسة رياضة المشي، وحارتان أخريان لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية. فالجامعة مؤمنة بالدور الإيجابي الذي تحققه الفعاليات الرياضية للطلبة، ودورها في بناء مرونة العقل والجسد، والقدرة على التحمل، وتقوية المهارات في التركيز والمثابرة على الانضباط الذاتي لدى الطلبة من أجل خلق أجيال من الشباب تعي ثقافة المسؤولية، وتتمتع بشخصية متوازنة ومنضبطة، وتحترم القوانين، وقادرة على إدارة مختلف شؤون الحياة الاجتماعية والمهنية بنجاح وتفان.

https://www.aum.edu.kw/