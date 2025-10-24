

بداح العنزي

أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر برفض طلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم 7 من المادة الأولى من القرار 206 لسنة 2009 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.



وقال العبدالجادر إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الطلبات التالية:



٭ طلب عدد من الأعضاء لمناقشة لائحة المظلات ولائحة الحدائق العامة والملاصقة للسكن الخاص.



٭ التعديات على أملاك الدولة لاستملاك التجاري.



٭ ممارسة في الأنشطة التجارية في غير الأماكن غير المرخصة لها.



وذكر العبدالجادر أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية اقتراحه بشأن تعديل قيمة الرسوم الواردة في لائحة المعارض المؤقتة 2019.



وبين أن اللجنة أحالت إلى الإدارة القانونية الكتاب المقدم من إحدى الشركات بشأن تمديد عقد المناقصة والخاص بأعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم في البلدية، وذلك لبحث قانونية الإجراء، وبيان إذا ما كان هناك إهمال أو تقصير إداري أو حتى هدر للمال العام.