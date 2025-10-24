بشرى شعبان



في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في العمل التعاوني، أعلنت الوزيرة د.أمثال الحويلة عن حل مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية، وإحالة رئيس المجلس الحالي ورئيسين سابقين وعدد من الموظفين المواطنين والوافدين إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ومالية جسيمة تم رصدها من قبل فرق التفتيش المختصة في الوزارة.



وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يأتي تطبيقا لأحكام القانون، وحرصا على حماية أموال المساهمين وصونها من أي تجاوزات أو إساءة استخدام، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة تثبت مخالفته للأنظمة واللوائح. وأضافت الحويلة أن العمل التعاوني في الكويت يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة ماضية في تعزيز الحوكمة والرقابة الوقائية على الجمعيات التعاونية لضمان استدامة أدائها وشفافية إدارتها.