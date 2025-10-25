مستمرون في دعم المبادرات الطلابية والمشروعات الإبداعية وتوفير البيئة التعليمية المحفّزة

تقدمت وزارة التربية بخالص التهاني والتبريكات لأبنائنا الطلبة على الإنجاز المشرف الذي حققوه بحصولهم على المركز الأول خليجياً في مسابقة محور “تحدي الابتكار المالي” عن مشروعهم “مداوير”، وكذلك على المركز الأول خليجياً في مسابقة محور “جائزة المشروع الاقتصاد الدائري” عن مشروع “قدر”، وذلك ضمن مشاركتهم المتميزة في الملتقى السابع للابتكار المالي الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان، تحت شعار «الابتكار المالي.. استثمار في المستقبل».

وأكدت وزارة التربية أن هذا التميز يعكس ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها التوجيه العام لمادة الرياضيات في الإعداد والإشراف على مراحل التصفيات على مستوى مدارس الدولة، إلى جانب دور اللجنة الوطنية للتحكيم التي ضمت نخبة من الكفاءات التربوية برئاسة دلال الحجرف وعضوية مها العنزي وأحمد العتيبي.

وأوضحت الوزارة أن فريق دولة الكويت المكوّن من تسعة طلاب من المرحلة الثانوية قد أبدع في طرح أفكار ومشروعات نوعية في مجال الابتكار المالي، بإشراف د. مها العنزي و عادل الحبشي، ما أسهم في تحقيق هذا التتويج المستحق الذي يضاف إلى سجل إنجازات التعليم الكويتي في المحافل الخليجية.

وشددت وزارة التربية على أن هذا الإنجاز يجسد ما يتمتع به طلبة الكويت من قدرات فكرية وإبداعية عالية، ويؤكد نجاح منظومة التعليم في تنمية مهارات التفكير النقدي والابتكار والاستثمار في العقول الشابة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035».

كما أكدت الوزارة استمرارها في دعم المبادرات الطلابية والمشروعات الإبداعية، وتوفير البيئة التعليمية المحفّزة التي تحتضن المواهب الوطنية وتُطلق طاقاتهم نحو التميز، إيمانًا منها بأن الاستثمار في المتعلم هو الأساس في بناء مستقبل مزدهر لوطننا العزيز.