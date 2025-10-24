بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بمناسبة «يوم الأمم المتحدة» الذي يصادف 24 أكتوبر: «انه يوم الأمم المتحدة، يوم الذين تعاهدوا قبل 80 عاما على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب وعلى العيش معا في سلام وحسن جوار، وعلى الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وبالحقوق المتساوية لجميع الأمم، كبيرها وصغيرها، كأنه ميثاق عن رسالة لبنان وعن نضاله من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه».

وأضاف رئيس الجمهورية: «كل التهاني للأمم المتحدة بيومها وكل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة، وكل العهد لكل لبنانية ولبناني بأن يكون الحق والخير رفيقي دربنا كل يوم، أيا كانت تقلبات العهود والأيام».

وبالمناسبة، أعرب الرئيس عون للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تمنياته بأن «تسهم المنظمة الدولية في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب».

وجاء في رسالة تهنئة وجهها الرئيس عون اليوم إلى غوتيريش: «اني اذ أعرب لكم عن تقدير لبنان لمنظمة الأمم المتحدة ولمواقفكم الشجاعة تجاه القضايا والصراعات التي تعصف بالمنطقة والعالم، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق في جهودكم الخيرة».

وبمناسبة «يوم الأمم المتحدة»، اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، في بيان، أنه «بينما تكمل الأمم المتحدة عامها الثمانين في ظل سعي دؤوب إلى التغيير والإصلاح، يمر لبنان بمرحلة مفصلية من تاريخه الحديث ستحدد مساره المستقبلي. وفي الوقت عينه، تستمر التحولات الإقليمية الكبرى والقوى العالمية في رسم مشهد أمني وجيوسياسي جديد».

وقالت: «في العام 1945، كان لبنان واحدا من الدول التي شاركت في تأسيس منظمة الأمم المتحدة كمحاولة لتجنيب البشرية المزيد من المعاناة بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، نشأت شراكة قوية بين المنظمة ولبنان، الذي شق طريقه في ساحة العمل الدولي متعدد الأطراف، ولاسيما من خلال مساهمته في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وعلى امتداد العقود، واكبت الأمم المتحدة الشعب اللبناني في مختلف المحطات، لاسيما خلال الفترات التي طغت عليها الأزمات والاضطرابات، وذلك عبر بعثاتها السياسية وعمليات حفظ السلام، إلى جانب وكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها الانمائية».

وأضافت: «يحل يوم الأمم المتحدة هذه السنة في ظل حالة من عدم اليقين يمر بها لبنان. فبعد تصاعد الأعمال العدائية في العام 2024، بذلت السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية جهودا كبيرة أعادت الحياة لعدد من بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (الصادر في 2006) بعد سنوات من الجمود. ومع ذلك، لا يزال الجنوب اللبناني يعاني من دمار واسع، في ظل نقص حاد في التمويل واستمرار حالة عدم اليقين بشأن ملامح المرحلة المقبلة. الأمر الذي يخلق سياقا يتعذر معه مطالبة اللبنانيين بمواصلة التحلي بالصبر».

وتابعت: «لقد خلف التاريخ آثارا لا تمحى، ولاتزال الأسباب الجذرية للأزمات المتكررة في الماضي دون معالجة حقيقية. ومع ذلك، فإن الجهود الجماعية لدعم مسيرة لبنان الشاقة والشجاعة لاتزال مستمرة. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا ويتطلب عملا دؤوبا، على المستويين الداخلي والإقليمي، فقد أكد لبنان بوضوح أنه لا عودة إلى الوراء عن مسار التقدم الذي اختاره. لقد عانى لبنان، على مدى تاريخه، من إخفاقات سياسية واقتصادية ممنهجة، لكن شعبه لم يكن يوما مصدر هذا الفشل».

وختمت: «ستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها، سعيا لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع».

وبين الضربات الإسرائيلية الممتدة من الجنوب إلى أقصى البقاع الشمالي، والكباش السياسي حول تمكين المغتربين من الاقتراع في الانتخابات اللنيابية المقررة في مايو 2026، تمضي البلاد في يوميات ساخنة، وان كانت النتيجة المعلنة، تمسك الدولة اللبنانية بعمل لجنة المراقبة على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» لضبط الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية الأحادية، مع رفض لمبدأ التفاوض المباشر، والتأكيد من جهة ثانية لأهل الداخل على إجراء الانتخابات في موعدها دون أي تأخير، بحسب ما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، التحضيرات الجارية في مختلف وحدات الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر مايو المقبل.

وأوضح الوزير الحجار «ان جهوزية وزارة الداخلية كاملة لإنجاز هذا الاستحقاق في أفضل الظروف في حيادية وشفافية مطلقين».

كما تم خلال اللقاء عرض ألأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل دخل على خط السجال مع الرئيس نبيه بري، وكتب على حسابه على منصة «إكس»: «دولة الرئيس، بأي قاموس تعتبر ممارسة مئات آلاف اللبنانيين المغتربين، من كل الطوائف والمناطق، ودون أي تمييز، حقهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم «عزل طائفة»؟ من يحاول عزل الطائفة عن بقية اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة، ويتمسك بسلاحه وبارتباطه الأيديولوجي بإيران، رغم تخليها عنه في أصعب الأوقات. وبكل الأحوال، رأيك لا يمنحك الحق في منع المجلس من حسم هذا النقاش بجلسة عامة. فالمجلس، هو الذي يمثل جميع اللبنانيين، وهو من يملك القرار».

في أي حال، ستكون الانتخابات النيابية مادة أساسية في الجلسة العامة للمجلس النيابي الثلاثاء المقبل 28 أكتوبر.

وفي وقت تتزايد المعلومات أو التسريبات عن قيام إسرائيل بعمل عسكري كبير ضد لبنان قريبا، فإن المسؤولين الذين قابلوا رئيس لجنة الإشراف على وقف النار الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، شددوا على ان اللجنة مطالبة بالقيام بدورها وفقا لما نص عليه الاتفاق، وقد التزم لبنان بكل بما هو مطلوب منه، فيما لم تلتزم إسرائيل بأي بند.

وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «قد تكون المرة الأخيرة التي يراهن فيها اللبنانيون على هذه اللجنة والتي ستعقد اجتماعها الأربعاء المقبل، ويتوقع ان تشارك فيه الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس، بعد ان تكون قد عرجت إلى اسرائيل التي تشهد حضورا غير مسبوق للمسؤولين الأميركيين فيها..».

وأضاف المصدر: «بين مطلب «حزب الله» بان يسبق الانسحاب من المواقع المحتلة وعودة الأسرى تسليم سلاحه، وإصرار إسرائيل ومعها الكثير من الدول الغربية على ان يتم نزع سلاح «الحزب» قبل اي خطوة سياسية إضافية، على غرار ما حصل في اتفاق غزة والذي قضى بإطلاق المعتقلين قبل أي إجراء سياسي آخر، تبقى السيادة اللبنانية منتهكة وعرضة للعدوان اليومي، الأمر الذي يطرح المخاوف من انسحاب تجربة غزة على لبنان».

على صعيد آخر، وفي موضوع الحوار المفتوح بين لبنان وسورية حول مختلف القضايا العالقة، أشار مصدر وزاري لبناني، إلى ان خطوات كثيرة قد أنجزت، وخصوصا لجهة ضبط الحدود ومنع التهريب بكل أنواعه، والذي كان مصدر الشكوى من الجانبين. وتحدث عن تعاون كبير بين الأمنيين على طرفي الحدود.

في يوميات الاعتدءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع، ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية، بالقرب من جرافة في الحي الغربي في مدينة الخيام، من دون إصابتها ومن دون تسجيل وقوع اصابات. وجاء ذلك بعد ليل شهد ضربات جوية في إقليم التفاح، أدت إلى سقوط قتيلين بينهما امرأة في بلدة عربصاليم. وانتشرت شائعات في الداخل، عن استعداد السكان في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت للمغادرة، واتخاذهم تدابير في هذا الخصوص، خشية من توسع الضربات الإسرائيلية.

ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة تول قرب محلات عواضة. واندلعت النيران بالسيارة المستهدفة، وأفيد عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة قرب منزل مدمر في حي كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل الحدودية، من دون وقوع إصابات.