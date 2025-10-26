محفظة الشركة تشمل مجموعة من المشاريع المتميزة والجديدة

الأفنيوز- الكويت يمثل دافعاً قوياً لتشييد العديد من المشاريع المشابهة بالمنطقة

مواصلة إستراتيجية التوسّع عبر مشاريع الشركة لنمو أصولها

أفنتورا يجسد رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في الكويت ضمن جو مجتمعي

دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع مبتكرة

تصميم أفنتورا مول بمعايير عالمية ليكون رمزاً معاصراً لمدينة جابر الأحمد

وتشكل رؤية الشركة المدروسة والنجاح الهائل الذي حققه مشروع الأفنيوز في الكويت دافعا قويا لتشييد العديد من المشاريع المشابهة في المنطقة، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال السنوات المقبلة، كما تتفاوض الشركة على مشاريع عقارية أخرى بمنطقة الخليج ودول الوطن العربي.



وتشمل محفظة المباني حاليا المشاريع التالية:



٭ دولة الكويت:



- الأفنيوز- الكويت



- فندق هيلتون جاردن إن الأفنيوز الكويت



- فندق والدورف أستوريا الكويت



- أفنتورا «قيد التنفيذ»



- سوق صباح «قيد التنفيذ»



- بلاج- 13 «قيد التنفيذ»



٭ مملكة البحرين:



- الأفنيوز- البحرين



- فندق هيلتون جاردن إن



٭ المملكة العربية السعودية:



- الأفنيوز- الرياض «قيد التنفيذ»



- الأفنيوز- الخبر «قيد التنفيذ»



الملامح الرئيسية لمشروع أفنتورا



وبالحديث عن قرب عن مشروع أفنتورا في مدينة جابر الأحمد، فإنه يمثل رؤية مستقبلية للمشاريع التنموية في الكويت، كما يعتبر أحد المشاريع المجتمعية قيد الإنشاء حاليا ضمن نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتتولى المباني مع تحالف يضم مجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة تطوير المشروع الواقع ضمن تطوير مدينة جابر الأحمد، حيث تم اختيار التحالف بصفته «المستثمر الفائز» بقيادة شركة المباني.



وتنطلق رؤية تصميم المشروع من خلق وجهة جديدة بهوية معاصرة، وفرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة، وتنسجم فيها أبرز عناصر البيئة الحضارية الملهمة متضمنة القطاع السكني متجسدا في أفنتورا ريزدنسز والمجمع التجاري أفنتورا مول، بالإضافة إلى العديد من المرافق العامة والخدمات مثل الحدائق.



نمط حياة سكنية جديد



وفيما يخص أفنتورا ريزدنسز الذي يمتد على مساحة مبنية تبلغ 65.510 أمتار مربعة، ومساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 50.000 متر مربع، فإنه يتضمن 21 مبنى يقتصر على الإيجار، ويضم مرافق سكنية تتضمن 276 وحدة تشمل 204 شقق تتنوع بين غرفة واحدة وغرفتين و3 غرف، بالإضافة إلى 72 تاون هاوس موزعة على 4 أقسام، ويشمل كل قسم 18 تاون هاوس، بالإضافة إلى حديقة سكنية تم تصميمها بطراز المجتمع العصري ليتماشى مع نمط الحياة الجديد.



تجربة متميزة من التسوق والترفيه



ويتميز أفنتورا ريزدنسز بمجاورة العنصر التجاري أفنتورا مول الذي يمتد على مساحة مبنية تبلغ 295.000 متر مربع، ومساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 108.200 متر مربع، وقد تم تصميم أفنتورا مول بمعايير عالمية ليكون رمزا معاصرا لمدينة جابر الأحمد، وذلك من أجل استقطاب الزوار من جميع أنحاء الكويت، حيث يتضمن 445 محلا ليحتضن العديد من المحلات والعلامات التجارية العالمية، والتي ستشمل متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي المختلفة لتضيف تجربة متميزة للتسوق والترفيه.



الملامح الرئيسية لمشروع سوق صباح



يعد سوق صباح أحد مراكز التجزئة الواقعة في مدينة صباح الأحمد، وتقدر قيمته بـ 25 مليون دينار، ويقع في جنوب مدينة الكويت ليكون بمثابة مجتمع شامل ومستدام ذاتيا يمتد على مساحة أرض 32.451 مترا مربعا.



وسيتميز المشروع المتعدد الاستخدامات بمساحة تأجيرية تبلغ 23.200 متر مربع، كما سيتضمن سوقا تقليديا، وفندقا من فئة 3 نجوم يضم 110 غرف ستديره مجموعة هيلتون بعلامة هامبتون إن، ومحلات تجارية، مطاعم ومقاهي، صالات سينما، سوبر ماركت ومناطق ترفيه عائلي، بالإضافة إلى موقف سيارات مكون من 6 طوابق، ويمكن أن يستوعب 523 مركبة، بالإضافة إلى 15 موقف سيارات على السطح خاص بكبار الشخصيات، إلى جانب المساحات الخضراء والمنتزهات.



انعكاس طابع السوق الكويتي



وعن السوق التقليدي الذي سيتضمنه المشروع، فإنه سيحمل اسم «سوق صباح» ليعكس طابع السوق الكويتي، حيث ستستمد الهندسة المعمارية الخاصة به من التراث الكويتي التقليدي، كما سيتضمن «سوق صباح» عدة مناطق سيكون لكل منها هوية خاصة منفردة بها لخلق شعور بالانتماء والارتباط التاريخي.



أما الفندق، فإنه سيكون تابعا لعلامة هيلتون وورلد وايد باسم «هامبتون إن» ومن فئة الـ 3 نجوم، كما سيتضمن 110 غرف، بالإضافة إلى موقف سيارات خاص بالفندق مكون من طابقين ويمكن أن يستوعب 56 مركبة.



الملامح الرئيسية لمشروع بلاج- 13 (فندق ومنتجع هيلتون المنقف سابقا) - الكويت



يتميز مشروع بلاج- 13 (المعروف سابقا باسم هيلتون المنقف) بموقع ممتاز، ويعتبر من المنتجعات المميزة التي لها إطلالة بحرية في الكويت، وتبلغ مساحة أرض المشروع 240.000 متر مربع. سيتضمن المشروع فترة تجديد مدتها 16 شهرا بمجرد تسليم الموقع من قبل شركة المشروعات السياحية، وفترة استثمارية لاحقة مدتها 17 عاما. وقد تم توقيع اتفاقية العلامة التجارية والإدارة مع شركة هيلتون العالمية لتشغيل منتجع هيلتون الكويت (بلاج 13) لمدة 17 عاما.



العمل على تطوير التصميم



وتعمل شركة المباني ومجموعة هيلتون حاليا أثناء تطوير التصميم لتحديد الاتجاه لتجديد المنتجع ورفع مستواه. حيث سيمتد المشروع على مسافة 1.3 كيلومتر على الواجهة البحرية، كما سيوفر المشروع حوالي 330 غرفة ضيوف حديثة، بما في ذلك الشاليهات والفلل وشقق الاستوديو، كما سيضم مطاعم عالمية المستوى وسبا فاخر ومركز لياقة بدنية على أحدث طراز، بالإضافة إلى حمامات سباحة داخلية وخارجية.



تواصل شركة المباني سعيها لتحقيق وتنفيذ إستراتيجيتها التي تتمثل في التوسع والتنوع في أنشطة واستثمارات الشركة، كما تحرص على الإسهام في تحقيق رؤية الحكومة الكويتية من خلال المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا. وكمطور عقاري رئيسي، فقد أنجزت المباني العديد من المشاريع المهمة على مستوى المنطقة، والتي تعد علامة الأفنيوز التجارية أبرزها، حيث تشمل محفظة الشركة مجموعة من المشاريع المتميزة والجديدة التي يجري العمل على تشييدها في الكويت وغيرها من دول المنطقة كالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك من خلال شراكات إستراتيجية في منطقة الخليج، والتي ستمنح فرصا جديدة ومهمة للمستثمرين والمستهلكين وتحقيق عوائد ممتازة لمساهمي الشركة بصفة مستمرة.

إنجازات المشاريع في مجال الاستدامة

تدعم شركة المباني من خلال علامة الأفنيوز التجارية رؤيتها بأنها «المكان الأفضل» مع «الوجهة الأكثر استدامة»، حيث تهدف المباني من خلال هذا الاتجاه لتصبح رائدة إقليميا في مبادئ الاستدامة. ولا يعد تحقيق أهداف الاستدامة مجرد مهمة يتم تنفيذها على المدى القصير، بل يتطلب الأمر المواظبة على اتباع الاستراتيجية التي تم وضعها لتحقيق الاستدامة والالتزام والجهد الموحد، حيث تلتزم المباني بالمسؤولية واغتنام الفرص التي توفرها أجندة التنمية المستدامة.



وفي إطار جهود المباني للوفاء بالتزام الحكومة الكويتية بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، فإنها تسعى إلى الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحقيق الريادة في تصميم الطاقة والبيئة LEED في كل مشاريعها، وطريقها نحو الاستثمارات المعتمدة من نظام الريادة في تصميم الطاقة والبيئة LEED جار التنفيذ بالفعل، حيث تفخر المباني بحصول 4 من مشاريعها على شهادات LEED كالتالي من مجلس المباني الخضراء الأميركي:



- الأفنيوز- الكويت أول مجمع تجاري في الكويت يحصل على شهادة LEED الفضية في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني المستدامة.



- حصول كل من مشروع أفنتورا، وسوق صباح، والأفنيوز- الخبر على شهادة ما قبل الاعتماد الأولية من الفئة الذهبية، وهو ما يمنح تلك المشاريع الضوء الأخضر باتباعها الطريق الصحيح نحو الريادة كمباني خضراء مستدامة وحاصلة على شهادة LEED، حيث تركز هذه المشاريع على البناء المستدام، وإعادة تدوير النفايات، وتقليل التأثير العام على البيئة طوال فترة الإنشاء.



وتتطلع المباني نحو حصول تلك المشاريع على الاعتماد الرسمي للشهادة الذهبية في نظام تصميم المشروع LEED للمباني المستدامة عند الانتهاء من المشاريع كاملة وبدء عمليات التشغيل بداخلها.