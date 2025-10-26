52.6 مليار دينار القيمة الرأسمالية للسوق بقفزة 20.7%.. مسجلة أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية

«البورصة» سجلت في أول 9 أشهر أحد أعلى مستويات السيولة منذ 2009 بإجمالي 19.4 مليار دينار

مؤشر السوق العام سجل أداء إيجابياً بوتيرة ثابتة.. متحدياً المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية والتضخم

القطاعات الكبرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة سجلت مكاسب قوية.. في مقدمتها البنوك بـ 20.9%

ذكرت شركة كامكو إنفست، أن المكاسب القوية والمتواصلة التي سجلتها مؤشرات بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، أدت إلى تعزيز أداء السوق، ليتصدر أسواق الخليج ويصبح من بين الأسواق الأكثر قوة على المستوى العالمي خلال أول 9 أشهر من 2025، حيث كان النمو واسع النطاق، إذ سجلت جميع قطاعات السوق نموا ملحوظا بمعدلات ثنائية الرقم تقارب 20%.



وأوضحت «كامكو إنفست» أن مؤشر السوق الأول ارتفع بنسبة 19.6% خلال هذه الفترة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 19.1%، بينما تصدر مؤشر السوق الرئيسي 50 بتسجيله أعلى معدل ارتفاع بنسبة 25.0%.



ولفتت الشركة إلى أنه نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 19.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، وبالإضافة إلى ذلك، دفع الأداء القوي مؤشرات السوق الأربعة لتسجيل مستويات قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ إنشائها في العام 2016.



وفيما يتعلق بالأداء على أساس ربع السنوي، ذكرت «كامكو إنفست» أن مؤشر السوق العام سجل أداء إيجابيا بوتيرة ثابتة على مدار الأرباع الخمسة الماضية، متحديا المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية، والتضخم، وتقلب أسعار النفط، فضلا عن التحديات الاقتصادية العالمية.



وأشارت الشركة إلى أن القيمة السوقية للبورصة بلغت 52.6 مليار دينار، مقابل 43.6 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20.7% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، وتحققت هذه الزيادة على الرغم من شطب 3 أسهم خلال العام، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 140 شركة بنهاية سبتمبر 2025.



أما على الصعيد القطاعي فقد أوضحت «كامكو إنفست» أن قطاعات السوق سجلت مكاسب واسعة النطاق في التسعة أشهر الأولى من العام 2025، باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي كان الخاسر الوحيد وظل في المنطقة الحمراء، فيما حققت بقية القطاعات ارتفاعات ملحوظة.



وذكرت الشركة أن مؤشر قطاع العقار جاء في الصدارة، بتسجيله نموا قدره 47.7%، ليكون القطاع الأفضل أداء في الكويت، يليه كلا من قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بمكاسب قوية بلغت نسبتها 39.4% و33.0%، على التوالي، كما سجلت القطاعات الكبرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة، مثل البنوك والاتصالات، مكاسب بنسبة 20.9% و13.9%، على التوالي.



وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، أوضحت «كامكو إنفست» أن معامل انتشار السوق مال بقوة لصالح الرابحين، إذ سجل 118 سهما مكاسب مقابل تراجع 19 فقط، وجاء سهم مراكز التجارة العقارية (مراكز) في صدارة قائمة الرابحين منذ بداية العام، بنمو تجاوز أكثر من 17 ضعفا، بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها، وتنازل إحدى الجهات الدائنة عن رصيد مديونتها، إلى جانب إعلان الشركة عن خطط للاستحواذ على عقارات وتأسيس شركة تابعة.



كما شهد كل من سهمي شركة حيات كوم والشركة العربية العقارية مكاسب قوية بلغت 8 أضعاف و4 أضعاف، على التوالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. أما بالنسبة للشركات الكبيرة إلى متوسطة الحجم، ارتفع سعر سهم شركة العقارات المتحدة بأكثر من الضعف، كما سجل كل من سهمي شركة عقارات الكويت وبنك وربة مكاسب بلغت نسبتها 69.9% و57.3%، على التوالي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ.



وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، أوضحت شركة كامكو إنفست أن سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة سجل أكبر انخفاض بنسبة 56.3%، وتبعه كل من سهمي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) وإيفا للفنادق والمنتجعات، بخسائر بلغت نسبتها 35.4% و24.8% على التوالي.



وفيما يتعلق بأنشطة التداول، أشارت الشركة إلى أن البورصة سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 أحد أعلى مستوياتها منذ العام 2009، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 19.4 مليار دينار، متجاوزة قيمة التداولات المسجلة خلال العام 2024 بأكمله بنسبة 30.5%، فيما اقترب معدل النمو السنوي للقيمة المتداولة من 90% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام 2024.



وعلى صعيد كمية الأسهم المتداولة، تم تداول 84.2 مليار سهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، مقابل 43.8 مليار سهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2024، و68.4 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2024 بأكمله.



وعند تحليل توزيع أنشطة التداول وفقا للقطاعات المختلفة، أوضحت «كامكو إنفست» أن قطاع البنوك تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، بتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات دينار، بما يعادل نسبة 28.7% من إجمالي القيمة المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025.



وأضاف ن قطاع الخدمات المالية جاء في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.2 مليارات دينار، يليه قطاع العقار بقيمة 3.5 مليارات دينار وقطاع الخدمات الاستهلاكية بتداولات بلغت 2.4 مليار دينار.



وعلى صعيد أنشطة التداول على مستوى الأسهم، قالت كامكو إنفست إن سهم بيت التمويل الكويتي جاء في الصدارة، بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وتبعه كل من سهمي الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود وبنك الكويت الوطني بتداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار دينار و1 مليار دينار، على التوالي.