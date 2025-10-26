عبدالرحمن الخبيزي: نقدم حلولاً مبتكرة تشمل التمويل العقاري والاستثماري والتمويل بضمان الأسهم والسندات المحلية

في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بتجربة العميل، يحرص بنك الخليج على تقديم خدمات استثنائية لأصحاب الثروات، توفر لهم مستويات غير مسبوقة من الخدمات المصرفية، ترقى إلى مستوى طموحات من يتطلعون إلى ما هو استثنائي، والحصول على خدمات ومنتجات نوعية، بالإضافة إلى الدعم والاستشارات الاستثمارية المتخصصة.



ويعمل البنك على حماية وتنمية ثروات العملاء اليوم وغدا وفي المستقبل، من خلال فريق متخصص من المهنيين ذوي الخبرة، الذين يعملون بتفان على حماية وتنمية ثروات العملاء وضمان تحقيق تطلعاتهم المالية.



وفي هذا الإطار، قال نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية - إدارة الثروات في بنك الخليج عبدالرحمن الخبيزي: «يتمتع أصحاب الثروات لدى بنك الخليج بمجموعة من المزايا الحصرية، والفرص الاستثمارية الواعدة، وتجربة مصرفية سلسة تتجاوز توقعاتهم، من خلال الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة والأفضل».



وأضاف: «يعتمد البنك في نهجه لتخطيط الثروات على 3 محاور رئيسية، تتمثل في وضع استراتيجيات تهدف إلى تنمية الثروة على المدى الطويل، وحماية الأصول. وضمان الأمان المالي، إلى جانب ضمان نقل سلس للثروة بما يتماشى مع رغبات العميل الشخصية. وتشمل خدمات البنك: التخطيط لثروة العائلة، وتوفير خيارات السيولة والتمويل، وإدارة الأصول على المستوى العالمي، بالإضافة إلى العديد من الحلول الأخرى المصممة خصوصا لتنمية وحماية الثروات».



كما يقدم البنك حلولا تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتناسب مع احتياجاتهم، من خلال مجموعة متكاملة من حلول التمويل العقاري والاستثماري، والتمويل بضمان الأسهم والسندات المحلية، إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة عبر صناديق استثمارية متنوعة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطموحاتهم.



وقد تم تصميم هذه الحلول لتوفير مرونة مالية غير مسبوقة، حيث يمكن للعملاء الحصول على التمويل الذي يناسب احتياجاتهم الشخصية أو الاستثمارية، مع ضمان تقديم أفضل الخيارات والامتيازات التي تعكس مكانتهم. ولهذا، سواء كان العميل يسعى إلى تحقيق حلم امتلاك عقار، أو تعزيز استثماراته، أو الاستفادة من أصوله بأسلوب ذكي، فإن بنك الخليج يدعمه في كل خطوة بخدمات مصرفية متميزة وتجربة استثنائية.



الخدمات المصرفية الخاصة



وقال الخبيزي: «تقدم الخدمات المصرفية الخاصة من بنك الخليج تجربة استثنائية مخصصة لمن يسعون وراء التميز، فهي ليست مجرد خدمة، بل شراكة شاملة تهدف إلى تلبية جميع الاحتياجات المصرفية والاستثمارية للعملاء».



وأضاف: يحظى من يمتلكون أرصدة في حساباتهم أو حصصا في صناديق استثمارية بقيمة 500 ألف دينار أو أكثر، بتجربة مصرفية فريدة من خلال الخدمات المصرفية الخاصة. وقد تم تصميم حلول إدارة الثروات لتواكب الاحتياجات الحياتية المتغيرة للعملاء، سواء للحفاظ على الثروة وتنميتها من أجل الأجيال القادمة، أو التوجه نحو الاستثمارات العقارية، أو تطوير استراتيجية استثمارية تتماشى مع الأهداف الشخصية.



وتشمل هذه الخدمات: التخطيط لثروة العائلة، توفير خيارات السيولة والتمويل، إدارة الأصول على المستوى العالمي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى المخصصة لتنمية وحماية الثروة.



ويحصل عملاء إدارة الثروات الخاصة على مدير حساب شخصي يتولى إدارة جميع احتياجاتهم المصرفية، ويقدم لهم الحلول المالية والاستثمارية المناسبة التي تحقق أهدافهم وتحافظ على ثرواتهم وتسهم في تنميتها. ويكون مدير الحساب على أهبة الاستعداد للتواصل مع العميل وزيارته بشكل مستمر.



كما يحصل العملاء على بطاقة سحب آلي تتيح الدخول إلى صالات المطارات، وتوفر خصومات عند حجز تذاكر السفر والفنادق، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية (Visa Infinite أو Mastercard World)، توفر تأمينا شاملا على الحوادث والسفر، وتمكنهم من دخول صالات المطارات، إلى جانب الاستفادة من خدمة Dine & Fly لخصومات المطاعم، وخدمة الكونسييرج المحلية، ومزايا برنامج «نقاط الخليج»، والخصومات والعروض الحصرية التي يطرحها البنك على مدار العام.



الخدمات المصرفية المميزة



وعن العملاء الذين يمتلكون رصيدا في الحسابات أو صناديق استثمارية يزيد على 100 ألف دينار وأقل من 500 ألف دينار، أو من يحولون راتبا شهريا يعادل 3500 دينار أو أكثر، قال الخبيزي: «يمكنهم الانضمام إلى الخدمة المصرفية المميزة والاستفادة من باقة خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية متكاملة».



وأضاف: يخصص لهؤلاء العملاء مدير حسابات شخصي يدير جميع احتياجاتهم المصرفية، ويوفر لهم حلولا مالية واستثمارية تسهم في الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها.



وتابع: تتوافر هذه الخدمة في عدد من الفروع، منها: برج كريستال، فهد السالم، مبارك الكبير (الفرع الرئيسي)، العديلية، الفحيحيل، شرق - شارع أحمد الجابر، المنصورية، مجمع الفنار، بيان، مشرف، الشويخ، العدان، الأحمدي، وغرب الجهراء. كما يمكن لمدير الحساب زيارة العميل في الوقت المناسب في المنزل أو مكان العمل.



الخدمات المصرفية الأفضل



أما عن العملاء الذين يمتلكون رصيدا في الحساب أو حصصا في صناديق استثمارية تتراوح بين 25 ألف دينار وأقل من 100 ألف دينار، أو من يتم تحويل راتب شهري لهم يتراوح بين 2000 و3499 دينارا، فأشار الخبيزي إلي أنه يمكنهم الاستفادة من خدمة «الأفضل»، التي توفر عرضا شاملا ومميزا من الخدمات المصرفية المصممة لتلبية مختلف الاحتياجات المالية.



وذكر أن العميل ضمن هذه الفئة يكون لديه مسؤول حسابات شخصي يتولى تلبية جميع متطلباته المصرفية، ويوفر له المعلومات اللازمة حول الحسابات، القروض، البطاقات الائتمانية، وقنوات الاتصال البديلة. كما يتمتع عملاء «الأفضل» بأولوية داخل الفروع وعند الاتصال بمركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى إعفاءات وخصومات حصرية على بعض الرسوم، وفقا لشروط محددة.

أفضل تجربة عميل بالخدمات المصرفية الخاصة

في إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل، حصل بنك الخليج مؤخرا على جائزة «أفضل تجربة عميل في الخدمات المصرفية الخاصة»، ضمن جوائز «Private Banker International Global Wealth Awards 2025»، والتي تعد من أبرز الجوائز الدولية في قطاع إدارة الثروات.



وتمنح هذه الجوائز من قبل منصة Private Banker International (PBI)، المتخصصة في أخبار وتحليلات قطاع البنوك الخاصة وإدارة الثروات، والتي تكرم منذ أكثر من 30 عاما المؤسسات المالية التي تبرز في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة والابتكار في إدارة الثروات.



وتعد الجائزة تتويجا لنهج بنك الخليج المستدام في تقديم تجربة مصرفية مصممة خصوصا لعملائه من أصحاب الثروات، مع التركيز على مزيج متكامل من الخدمة الشخصية، والحلول الاستثمارية المصممة حسب الحاجة، والاهتمام بأدق تفاصيل العلاقة المصرفية.

أفضل العروض للجيل القادم من الأثرياء

حصل بنك الخليج في عام 2024 على جائزة «أفضل العروض للجيل القادم من الأثرياء» من الجهة ذاتها، مما يعكس ريادة البنك في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما فيهم الجيل الجديد من المستثمرين. ويذكر أن إدارة الثروات في بنك الخليج، التي تم تأسيسها في عام 2010، تركز على تقديم خدمات نوعية تتناسب مع احتياجات العملاء وتتماشى مع أسلوب حياتهم، مما يسهم في استقطاب المزيد من أصحاب الملاءة المالية العالية الباحثين عن خدمات مصرفية أكثر تميزا.