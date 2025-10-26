خالد الشملان: الجوائز تعكس مكانة المجموعة الفريدة ونجاحها في تحقيق نمو مستدام وتعزيز الحضور العالمي

إضافة جديدة لسجل «بيت التمويل» الحافل بالإنجازات.. وتأكيداً على مواصلة تقديم أفضل الخدمات والمنتجات

ملتزمون بأعلى المعايير والممارسات المهنية في صناعة التمويل الإسلامي.. لتعزيز مكانة البنك محلياً وعالمياً

إستراتيجية المجموعة نجحت في بناء صرح مصرفي عملاق يتصدر القيمة السوقية للبنوك والشركات المدرجة

البنك يتمتع بملاءة مالية عالية وأداءً تنافسياً.. وتواجده الدولي البارز في 10 دول حول العالم بنحو 600 فرع

حصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي 9 جوائز مرموقة ضمن النسخة الثامنة عشرة من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025، التي تمنحها مجلة «غلوبل فايننس» العالمية. وتأتي هذه الجوائز تتويجا لريادة المجموعة في قطاع التمويل الإسلامي، وتأكيدا على نجاح استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانته على الساحة العالمية. والجوائز هي:



٭ أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم.



٭ أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في العالم.



٭ أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم.



٭ أفضل مزود للتكافل في العالم.



٭ أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم.



٭ أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط.



٭ أفضل بنك إسلامي في تركيا (بيت التمويل الكويتي تركيا).



٭ أفضل بنك إسلامي في البحرين (بيت التمويل الكويتي البحرين).



٭ أفضل بنك في البحرين (بيت التمويل الكويتي البحرين).



وقد جرى تسليم الجوائز خلال حفل خاص أقيم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إلى جانب عدد من قيادات المجموعة، من بينهم الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي البحرين، شادي زهران، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي تركيا، أفق أويان، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية، عبدالله الحداد، والرئيس التنفيذي لشركة KFH Capital، عبدالعزيز المرزوق، ورئيس العلاقات العامة والإعلام في مجموعة بيت التمويل الكويتي، يوسف الرويح.



مكانة فريدة



وعلى هامش تسلمه الجوائز، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، أن الفوز بهذه الباقة من الجوائز المرموقة والمتنوعة تعكس المكانة الفريدة لبيت التمويل الكويتي، ونجاح استراتيجيته في دعم قدرته على تحقيق نمو مستدام، وتعزيز حضوره العالمي كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالميا.



وأضاف: «تمثل هذه الجوائز إضافة جديدة لسجل بيت التمويل الكويتي الحافل بالإنجازات، وتؤكد مواصلة الجهود نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المبتكرة للعملاء، والالتزام بأعلى المعايير العالمية والممارسات المهنية بصناعة التمويل الإسلامي، كما تعكس ثقة العملاء والشركاء، وتشكل حافزا لمواصلة تطوير الأعمال وتعزيز مكانة البنك محليا وعالميا».



وأشار إلى أن جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2025» تجسد نجاح استراتيجية المجموعة في بناء صرح مصرفي عملاق يتصدر البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، ويتمتع بملاءة مالية عالية وأداء تنافسي، بالإضافة إلى تواجده الدولي البارز في 10 دول حول العالم من خلال أكثر من 600 فرع، ما يمهد الطريق لتحقيق طموحه بالانضمام إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم.



حلول مصرفية مبتكرة



وأوضح الشملان ان جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في العالم» تبرز تميز البنك في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تركز على العملاء وتعزز تجربتهم المصرفية، وتؤكد الالتزام بتلبية تطلعاتهم بأقصى درجات السهولة والراحة والأمان.



وأضاف: «مع المضي قدما في تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، يواصل بيت التمويل الكويتي الاستثمار في تطوير بنيته التحتية الرقمية وتقديم حلول مصرفية ذكية تواكب التطورات العالمية، بما يعزز من قدرة البنك على الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق واحتياجات العملاء المتجددة».



وفيما يتعلق بجائزة «أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم»، أشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يحتل المركز الأول في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعد شريكا استراتيجيا في تنميته، حيث ساهم في دعم العديد من المشاريع التي انطلقت بتمويل من البنك، نظرا لأهمية هذا القطاع في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.



تناغم وحدات المجموعة



وحول جائزة «أفضل مزود للتكافل في العالم»، لفت الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي كان أول من أسس شركة للتأمين التكافلي في الكويت، ما أتاح فرصا إضافية للتأمين أمام الشركات والأفراد، كما واصل البنك جهوده في هذا المجال من خلال توقيع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).



أما جائزة «أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم»، فقد أوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يولي أهمية كبيرة للمشاريع الكبرى ودورها في التنمية الاقتصادية، حيث ساهم في تمويل قطاعات استراتيجية متنوعة في الكويت والمنطقة، شملت البتروكيماويات، النفط والغاز، الطاقة والمياه، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والخدمات، وغيرها.



وفيما يخص جوائز «أفضل بنك إسلامي في تركيا» و«أفضل بنك إسلامي في البحرين»، و«افضل بنك في البحرين»، أكد الشملان أن ذلك يعكس تناغم وحدات المجموعة وتميز أدائها وتفوقها في الأسواق التي تعمل بها، وفق استراتيجية موحدة ومرنة تتناسب مع طبيعة كل سوق.



تقييم دقيق



وتمنح مجلة «غلوبل فايننس» جوائزها للمؤسسات المالية التي تقود توسع قطاع التمويل الإسلامي من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم اختيار بيت التمويل الكويتي للفوز بهذه الجوائز بعد تقييم دقيق من قبل فريق تحرير المجلة، بالتشاور مع مجموعة من المصرفيين والمحللين من مختلف أنحاء العالم، استنادا إلى معايير تشمل النمو في الأصول والربحية، الانتشار الجغرافي، العلاقات الاستراتيجية، تطوير الأعمال الجديدة، الابتكار في المنتجات والحلول الرقمية، السمعة، ورضا العملاء.