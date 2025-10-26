بوابة عالميـــــة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكـز البيانات والطاقــة والنقـل والخدمات اللوجستية

للمستثمرين المؤهلين والمحترفين الراغبين في تحقيق دخل مستقر ونمو متوقع طويل الأجل لرأس المال

في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات غير مسبوقة في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، يواصل المركز المالي الكويتي «المركز» ترسيخ مكانته كمؤسسة استثمارية رائدة تقدم حلولا نوعية للمستثمرين.



فقد أعلن «المركز» مؤخرا عن إطلاق استراتيجية أصول البنية التحتية الخاصة، المصممة لتمكين المستثمرين المؤهلين والمحترفين من الوصول إلى فرص استثمارية مؤسسية عالمية تجمع بين الاستقرار والدخل المستدام والنمو طويل الأجل.



وتتيح هذه الاستراتيجية للمستثمرين إمكانية المشاركة في قطاعات تمثل ركيزة للاقتصاد العالمي الحديث، من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، وذلك بالشراكة مع نخبة من مديري الاستثمارات العالميين ذوي الخبرة الواسعة في إدارة أصول البنية التحتية.



رؤية استراتيجية جديدة في مواجهة التضخم والتقلبات العالمية



ترتكز استراتيجية «المركز» على قناعة واضحة بأن أصول البنية التحتية الخاصة تعد من أكثر الفئات الاستثمارية قدرة على الصمود أمام تقلبات الاقتصاد الكلي والتضخم المستمر، حيث تقوم هذه الأصول بدور محوري في دعم الاقتصادات حول العالم، وتمتاز بقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وارتباط منخفض نسبيا بفئات الأصول التقليدية، ما يجعلها خيارا مثاليا للمستثمرين الباحثين عن التحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية. ويسعى «المركز» من خلال هذا النهج إلى تحقيق هدفين رئيسيين للمستثمرين هما الحفاظ على رأس المال وتوليد الدخل عبر استهداف عائد سنوي إجمالي متوقع يتجاوز 10% مع توزيعات دخل ربع سنوية متوقعة.



مرونة استثمارية وشفافية مؤسسية



تتميز الاستراتيجية بهيكل استثماري مرن يتيح الاشتراك الشهري والاسترداد ربع السنوي، مع فترة إغلاق لمدة عامين للموازنة بين الاستثمار طويل الأجل والحفاظ على مرونة وصول المستثمرين لهذه الأصول. ويتعاون «المركز» مع نخبة من مديري الصناديق العالميين ذوي الأداء الراسخ، لضمان تنويع شامل عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، مع متابعة مستمرة وإعادة موازنة للأصول من قبل فريق الاستثمار في «المركز» بما يتوافق مع تطورات الأسواق والفرص الناشئة.



التحول نحو اقتصاد المستقبل



وبهذه المناسبة، صرح كاشيش تاندون، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الاستشارات الاستثمارية في «المركز» قائلا: «نحن أمام حقبة جديدة من الاستثمار تتقاطع فيها الرقمنة مع التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة، لتخلق واقعا جديدا لأصول البنية التحتية الخاصة، حيث أصبحت هذه الأصول محركات للتنمية الاقتصادية تمتد من مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي إلى مشاريع الطاقة والنقل التي تشكل نبض الاقتصاد العالمي. ونؤمن في «المركز» أن الاستثمار في هذه الأصول يمنح المستثمرين القدرة على المشاركة في بناء بنية الاقتصاد المستقبلي والاستفادة من نموه، مع تحقيق مزيج متوازن بين دخل محصن ضد التضخم ونمو على المدى الطويل.»



ومن جانبه، قال الشيخ حمود صلاح الصباح، نائب رئيس أول، إدارة الاستشارات الاستثمارية في «المركز»: «تأتي هذه الاستراتيجية استكمالا لدور «المركز» في توفير حلول استثمارية مؤسسية قائمة على العمق التحليلي والانضباط في التنفيذ، حيث نمنح المستثمرين المؤهلين إمكانية الوصول إلى فئة من الاستثمارات كانت لسنوات طويلة مقتصرة على كبرى المؤسسات العالمية، من خلال هيكلية تجمع بين المرونة والحوكمة. ويعتمد توجهنا في هذه الاستراتيجية على تنويع دقيق يشمل الاستثمارات الأساسية (Core)، والاستثمارات الأساسية الإضافية (Core Plus)، والاستثمارات ذات القيمة المضافة (Value Add) في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مما يقلل من مخاطر التركز ويعزز العوائد المعدلة حسب المخاطر. ونعمل عن قرب مع مديري صناديق عالميين يمتلكون خبرة طويلة في إدارة أصول البنية التحتية، مع متابعة مستمرة من فرقنا لضمان الاتساق مع أهداف المستثمرين، مما يجعل من هذه الاستراتيجية منصة عملية للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مستدامة ضمن بيئة استثمار منضبطة وواضحة».



وكان «المركز» قد أطلق في عام 2024 استراتيجية الائتمان الخاصة، المصممة لتقديم حلول دخل متنوعة لعملائه المحترفين والمؤهلين. ويواصل «المركز» تطوير حلول استثمارية مبتكرة تجمع بين الرؤية المؤسسية والابتكار المالي، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة واحتياجات المستثمرين المتغيرة.

إخلاء مسؤولية



أعد هذا البيان الصحافي لأغراض ترويجية، وهو معتمد من المركز المالي الكويتي «المركز»، ولم تحذف أي بيانات ضرورية حول الاستثمار المعني. قد تكون استثمارات محافظ أصول البنية التحتية الخاصة والائتمان الخاص عرضة للمخاطر، ويصعب التنبؤ بعوائد وأداء الاستثمار، كما أنها غير مضمونة، لذلك، يطلب من المستثمرين المحتملين مراجعة كل الوثائق التأسيسية، وإجراء تحليلاتهم وأبحاثهم الخاصة، بالإضافة إلى الرجوع لمستشاريهم الماليين والقانونيين وغيرهم من المستشارين المتخصصين في اتخاذ قرارات الاستثمار بشأن أي استراتيجية متضمنة في هذا المحتوى، مع الإدراك التام بأن مثل هذه الاستثمارات ينطوي على درجة عالية من مخاطر الخسارة، وأنه لا يمكن ضمان قيمة العوائد المحتملة.



استراتيجية أصول البنية التحتية الخاصة واستراتيجية الائتمان الخاص مصممتان ومناسبتان فقط للعملاء المحترفين المؤهلين/ المحترفين بطبيعتهم، وفقا لتعريف هيئة أسواق المال الكويتية، والراغبين في تقبل المخاطر، المعروفة وغير المعروفة، المرتبطة بالاستثمار في محافظ أصول البنية التحتية الخاصة والائتمان الخاص.