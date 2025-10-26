عصر التحول الرقمي.. كيف تعزز شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت مكانة الكويت الاقتصادية؟

من «سهل» إلى التراسل بالذكاء الاصطناعي.. رحلة الكويت نحو الخدمات الحكومية الذكية «بضغطة زر»

إنفاق الكويت على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيصل إلى 5.71 مليارات دولار بحلول عام 2026

.. وفي إطار هذا التحول، تظهر البيانات أن الخدمات الحكومية الإلكترونية تشهد تطورا ملموسا وملحوظا في كل الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للأفراد وقطاع الأعمال. ومن أبرز مظاهر هذا التقدم هو تطبيق «سهل»، الذي أصبح جزءا من الروتين اليومي للمواطنين والمقيمين، ليشكل بذلك مؤشرا عمليا على نجاح التحول الرقمي على أرض الواقع.



وساهم التوجه الاستراتيجي لمجلس الوزراء نحو رقمنة الخدمات الحكومية، واتخاذ قرارات حازمة في هذا المجال، في دعم التحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية «الكويت 2035» الرامية إلى بناء مركز اقتصادي ومالي متقدم، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.



ولا يقتصر أثر دخول الشركات العالمية على تطوير الخدمات الحكومية، بل يمتد ليشمل تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. فمثلا، توفر غوغل كلاود خدمات بنية تحتية سحابية متقدمة، وتدعم أمازون ويب سيرفيسز تحول المؤسسات الحكومية والخاصة رقميا، بينما تركز مايكروسوفت على حلول الذكاء الاصطناعي والتكامل مع مختلف المؤسسات.



وهذا التواجد ليس مجرد استثمار تقني، بل يمنح الكويت بعدا استراتيجيا إقليميا ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير فرص عمل، ونقل المعرفة، وبناء قدرات بشرية مؤهلة لمستقبل الاقتصاد الرقمي.



أما السوق الكويتي نفسه فهو من الأسواق الواعدة مقارنة بدول المنطقة في تبني التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة. الطلب على الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة كبير سواء في القطاعين العام والخاص أو بين الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى على مستوى الاستخدام الفردي، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى المهارات الرقمية وتوسع الحاجة إلى حلول مبتكرة. وقد بدأت الجهات الحكومية بالفعل بالتركيز على استقطاب وتوطين الاستثمارات الأجنبية والإقليمية في هذا المجال من خلال تقديم التسهيلات والمزايا، في ظل منافسة قوية عالمياً، بما يجعل التوجه نحو التحول الرقمي عاملا رئيسيا لتعزيز التنافسية للكويت.



ولا شك أن الشراكات مع الشركات العالمية تترك أثرا ملموسا على بناء القدرات الوطنية. فقد أطلقت مايكروسوفت مبادرة لتدريب الموظفين الحكوميين على استخدام منصات الذكاء الاصطناعي، وأعلنت وزارة المالية مؤخرا عن نظام «التراسل بلس» الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزام الدولة ببناء قدرات بشرية مؤهلة لمواكبة التطورات الرقمية.



ويؤكد الخبراء أن توطين تكنولوجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعزز موقع الكويت إقليميا، ليس فقط كمستخدم للتكنولوجيا، بل كمركز لتطوير الأعمال وإدارة العمليات الاقتصادية والتكنولوجية للشركات العالمية، وهو ما سيسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي.



وعلى صعيد الكفاءات الوطنية، فإن دخول هذه الشركات يتيح نقل خبرات عالمية متقدمة إلى الشباب الكويتي، ويوفر برامج تدريب وتأهيل في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يعزز من قدرة الكويتيين على قيادة المشهد الرقمي مستقبلا. وبذلك، لا يقتصر تأثير التحول الرقمي على الجانب التكنولوجي فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضع الكويت في مقدمة الدول التي تمتلك اقتصادا معرفيا قويا ومؤسسات قادرة على المنافسة عالميا، ويعزز دورها الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والابتكار.



وتظهر دراسة حديثة لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) والتي توقعت تنامي إجمالي معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت، ليصل إلى 5.71 مليارات دولار بحلول عام 2026، كما توقعت شركة غارتنر للأبحاث أن يصل إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات إلى 193.7 مليار دولار خلال العام الحالي، بزيادة نسبتها 5.2%عن عام 2023 الماضي.



تشهد الكويت طفرة نوعية في التحول الرقمي جعلتها مركز جذب استراتيجيا لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، فقد سارعت أسماء عملاقة مثل غوغل كلاود، أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، ومايكروسوفت إلى التواجد في السوق المحلي، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة والتوجه الحكومي لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية . . هذه الخطوة تعكس إدراك الدولة بأن مستقبل الاقتصاد يعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد الرقمي، وأن الشراكات مع الشركات العالمية تمثل رافعة أساسية لبناء بنية تحتية تقنية قوية، وتوفير حلول سحابية متقدمة، بالإضافة إلى نقل الخبرات والمعرفة للمواطنين، بما يسهم في تطوير مهارات المستقبل ورفع الكفاءات الوطنية.

كيف تستفيد الكويت من شركات التكنولوجيا العالمية ؟

أولا: نقل المعرفة والخبرة العالمية

توفير برامج تدريبية متقدمة للكفاءات الوطنية



في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية.



تعزيز مهارات الشباب الكويتي وتأهيلهم لقيادة



المشاريع الرقمية مستقبلا.

ثانيا: تطوير البنية التحتية الرقمية

إنشاء مراكز بيانات وحلول سحابية متطورة



لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة.



تمكين الكويت من مواكبة أحدث التقنيات العالمية



في الإدارة الرقمية والتحول الرقمي.

ثالثا: تعزيز الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي

تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال



استثمارات في التكنولوجيا الحديثة.



دعم ريادة الأعمال والابتكار



في القطاعين العام والخاص.

رابعا: رفع القدرة التنافسية الإقليمية والدولية

تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لتطوير



الأعمال الرقمية للشركات العالمية.



تعزيز موقع الدولة اقتصاديا وجيوسياسيا



في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

خامسا: تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين

رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمستخدمين



عبر منصات ذكية مثل تطبيق «سهل».



رفع جودة الحياة من خلال الخدمات الرقمية المبتكرة



وسرعة إنجاز المعاملات.

سادسا: خلق فرص عمل نوعية

توطين الوظائف في مجالات



التكنولوجيا الحديثة داخل الكويت.



توفير فرص تدريبية واحترافية



للكويتيين ضمن مشاريع التحول الرقمي.