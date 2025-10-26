شهد عام 2025 تطورات جوهرية في مسيرة بنك وربة، حيث لم يكتف فيه البنك بترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في الكويت، بل واصل تحوله الاستراتيجي مع استحواذه التاريخي ونجاح زيادة رأسمال وكذلك إطلاقه سلسلة من الخدمات والمنتجات المبتكرة واستثماره المستمر في مبادرات مجتمعية مؤثرة، وذلك تنفيذا لرؤيته الطموحة المتمثلة بشعاره «لنملك الغد». وجاءت هذه التطورات من منطلق إيمان البنك بأن المستقبل يصنع اليوم من خلال الاستثمار الذكي في العقول الوطنية المبدعة أولا، سواء بإطلاق والتعاون في مبادرات مجتمعية هادفة، أو عبر تمكين رأسمال البنك البشري الذي يرسم اليوم خارطة الطريق التي يسهم بها «وربة» في التميز المصرفي والتقدم الرقمي والاقتصاد المعرفي. وبالمبادرات والإنجازات النوعية التي حققها البنك في التسعة أشهر الأولى من العام يؤكد «وربة» على مكانته كمؤسسة دافعة للابتكار والتميز في القطاع المصرفي الكويتي، ويجدد التزامه الراسخ بخدمة عملائه ومجتمعه ووطنه، ومواصلة مسيرته نحو تحقيق المزيد من النمو والنجاح في المستقبل ليكون من أبرز البنوك المحلية التي تخدم كل شرائح المجتمع.



استحواذ إستراتيجي: نقلة نوعية في المشهد المصرفي المحلي



كان الحدث الأبرز في عام 2025 إعلان بنك وربة استحواذه على شركة الغانم التجارية، والتي بدورها تملك حصة تبلغ 32.75% في بنك الخليج، إذ تعتبر هذه الصفقة من أكبر الاستحواذات في القطاع المصرفي الكويتي خلال السنوات الأخيرة لتتوج مسيرة نمو البنك المتدرج على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.



ومثل هذا الاستحواذ محطة فارقة في مسيرة بنك وربة، إذ عكس التزامه ببناء كيان مصرفي أكثر قوة وتنوعا يفتح آفاقا جديدة ويخلق فرصا جديدة للنمو والتطور بما يواكب طموحات عملائه ويدعم الاقتصاد الوطني.



وتأتي هذه الصفقة في إطار إستراتيجية التوسع التي يتبعها البنك، والتي تهدف إلى تعزيز حصته السوقية وتنويع مصادر الدخل وكذلك بناء أسس متينة تمكنه من التوسع في الخدمات التي يوفرها في القطاع المصرفي الإسلامي، ليصبح اليوم من البنوك التي استحوذت على قاعدة عملاء واسعة ويشارك في صفقات تمويلية واستثمارية على مستوى الشرق الأوسط والعالم.



زيادة رأس المال



نجح بنك وربة في النصف الأول من العام في زيادة رأس المال، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الكويتي، حيث أغلق البنك الاكتتاب في زيادة رأسماله بأعلى قيمة ونسبة تغطية مسجلة بلغت 430% تقريبا من القيمة المطروحة، الأمر الذي عكس ثقة السوق في رؤية البنك الإستراتيجية وتطلعاته المستقبلية.



وتسهم هذه الزيادة أيضا في تعزيز المؤشرات المالية للبنك، خاصة نسب كفاية رأس المال التي تتطلبها الجهات التنظيمية، كما أنها توفر موارد إضافية للاستثمار في التطوير التقني والتوسع بالخدمات المصرفية الرقمية.



إستراتيجية شاملة للنمو المستدام



وجدد بنك وربة خلال العام إستراتيجيته خلال العام، والتي تركز اليوم على 3 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مكانة البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة. والمحور الأول يركز على التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث يلتزم البنك بتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية متطورة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، مع التركيز على الابتكار والجودة والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية.



أما المحور الثاني، فيتمثل في التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، حيث يواصل البنك استثماراته في التكنولوجيا المصرفية المتقدمة لتطوير منصات رقمية متطورة تقدم تجربة مصرفية سلسة ومريحة للعملاء. ويهدف البنك إلى أن يكون رائدا في مجال التكنولوجيا المصرفية الإسلامية في المنطقة.



وفي المحور الثالث، يؤكد البنك التزامه بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز التعليم والابتكار وريادة الأعمال، ويسعى إلى أن يكون شريكا فعالا في تحقيق رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة.



استثمار في الخدمات الرقمية



وعلى صعيد التكنولوجيا والتحول الرقمي، قطع بنك وربة أشواطا كبيرة في رحلته نحو تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة تواكب تطلعات العصر الحديث، فقد أطلق البنك أول تمويل رقمي سهل في الكويت للمقيمين، مما يسهل عليهم الوصول إلى الحلول التمويلية بسرعة وكفاءة عبر منصات رقمية متطورة، كما شهد العام إطلاق حساب الشباب «Wave Banking»، الذي يوفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة للشباب تحت شعار «هذي موجتك»، حيث حقق نجاحا باهرا منذ إطلاقه في فعالية مميزة بالخيران مول، وعزز البنك حضوره الرقمي من خلال عقد شراكة إستراتيجية مع منصة «Zayoom» لتعزيز تجربة السوق الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء، بالإضافة إلى الترحيب بمنصة «Keeta» العالمية في السوق الكويتي، مما يعكس التزام البنك بتوسيع شبكة شراكاته الإستراتيجية مع اللاعبين العالميين في مجال التكنولوجيا المالية.



تطوير المنتجات والخدمات



وفيما يتعلق بتطوير المنتجات والخدمات، حرص بنك وربة على تقديم حلول مصرفية متنوعة تلبي تطلعات عملائه وتتجاوز توقعاتهم، فقد أطلق البنك حملة استرداد نقدي مميزة تصل إلى 10% لحاملي بطاقات الائتمان مسبقة الدفع، ووقع اتفاقية تعاون مع شركة الساير لتأجير السيارات لتقديم خدمات تمويل سيارات بحلول مصرفية مبتكرة، ويأتي إطلاق حساب الشباب «Wave Banking» ليتوج هذه الجهود، حيث يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب أسلوب حياة الشباب العصري وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.



استثمار في الرأسمال البشري



إيمانا منه بأن موظفيه هم أغلى أصوله، واصل بنك وربة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال برامج ومبادرات متنوعة تهدف إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم.



وإيمانا منه بأن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لأي نجاح مؤسسي مستدام، واصل بنك وربة استثماره الإستراتيجي في تنمية رأس المال البشري الوطني من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التطويرية، وقد نجح البنك في تحقيق نسبة تكويت مرتفعة بلغت 84.88%، وهو ما يعكس التزامه الراسخ بتوطين الوظائف وتمكين الكوادر الكويتية من تولي المناصب القيادية والتخصصية في مختلف قطاعات العمل المصرفي.



ويهدف البنك إرساء بيئة عمل مستقرة ومستدامة، حيث يتم الاحتفاظ بالكوادر الإبداعية، إذ ينصب التركيز على توفير فرص للتطور المستمر، وتحفيز الموظفين على توظيف كامل إمكاناتهم، وكذلك إشراكهم في أنشطة تبني ثقافة العمل الجماعي وتزرع الثقة بين الأفراد، ما يعزز من قدرتهم على التعاون في إنجاز المشاريع ومواجهة التحديات، ويرسخ النمو المستدام ويحافظ على الموارد البشرية كقيمة استراتيجية للمؤسسة.



في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية، أطلق بنك وربة عدة مبادرات هدفت إلى ترك بصمة إيجابية وشملت حملة «العودة إلى المدارس» التي قدمت خدمات مميزة وحلولا مبتكرة للعملاء، وبرنامج «رواد 6.0» في نسخته السادسة، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة الكويتيين في الخارج وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل، كما أطلق البنك برنامج «انطلاقة» للتدريب المهني، الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين الكويتيين الجدد لسوق العمل، مما يعكس إيمان البنك بأهمية الاستثمار في الشباب الكويتي، وامتدت جهود البنك لتشمل رعاية مبادرة «بريك العاصمة» الوطنية بالتعاون مع محافظة العاصمة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة مع الإدارة العامة للمرور تعزيزا لدوره في المسؤولية المجتمعية. كما أطلق البنك النادي الصيفي لأطفال الموظفين بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، مما يؤكد حرص البنك على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة لموظفيه وعائلاتهم، ويعزز من ولائهم وانتمائهم للمؤسسة.



وغاية البنك بناء جسور من الشراكة الحقيقية مع المجتمع والمؤسسات الوطنية الرائدة وإعداد جيل من القادة والمبتكرين الذين سيحملون رسالة الكويت الحضارية إلى العالم، وهذا هو التزام البنك نحو وطن يستحق أن نملك له غدا مشرقا يليق بتاريخه العريق وطموحاته اللامحدودة.



التطلعات المستقبلية



ويتطلع بنك وربة إلى مواصلة نموه وتطوره في السنوات القادمة، من خلال تنفيذ إستراتيجيته التي تركز على التميز والابتكار والمسؤولية المجتمعية، ويهدف البنك إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في المنطقة، مع الحفاظ على هويته الكويتية.



ويخطط البنك لتوسيع نطاق خدماته وتطوير منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء، مع التركيز على الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقطاعات إستراتيجية مهمة، كما يسعى البنك إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الكويتي والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. يذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريبا من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجددا على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.