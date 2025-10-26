يشهد قطاع خدمات الطعام في الكويت والمنطقة والعالم تحولا جذريا بفعل الثورة الرقمية

التي أعادت تعريف طريقة إعداد وتوصيل الطعام للمستهلكين. في صميم هذا التحول، يبرز مفهوم المطابخ السحابية (Cloud Kitchens) كنموذج عمل مبتكر يغير ملامح قطاع المطاعم، ويوفر فرصا جديدة للنمو والتوسع بكفاءة عالية وتكاليف أقل.

ما هي المطابخ السحابية؟ وكيف ظهرت؟



المطبخ السحابي هو منشأة مطبخ احترافية مخصصة بالكامل لتلبية طلبات التوصيل، دون الحاجة إلى صالة استقبال أو خدمة طعام داخلية، ويختلف هذا النموذج جذريا عن المطاعم التقليدية التي تتطلب استثمارات ضخمة في الإيجار والديكور والكوادر البشرية، ما يجعله خيارا أكثر مرونة واقتصادية لأصحاب المشاريع الصغيرة والعلامات التجارية الناشئة.



بدأت فكرة المطابخ السحابية في شكلها الحديث عام 2009 في لندن عندما تم إطلاق أول مطبخ سحابي مخصص لتوصيل الطعام فقط، مدفوعا نحو الطلبات عبر الإنترنت بعد أزمة 2008 المالية. وبدأ الانتشار الحقيقي لهذا النموذج بين العامين 2010 - 2013 حيث انتشر في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجيليس كبديل اقتصادي للمطاعم التقليدية، ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه المنشآت إلى ركيزة أساسية في منظومة الطعام الحديثة.



نشأة القطاع في الكويت وتطوره



في الكويت، بدأت نشأة هذا القطاع في العام 2015 بخطوات حذرة، وقد تزايد زخمه تدريجيا، ليبلغ ذروته مع نهايات جائحة كورونا في العام 2021. منذ ذلك الحين، شهد القطاع توسعا كبيرا ولا يزال مستمرا في النمو بوتيرة متسارعة، مؤكدا مكانته كجزء أصيل من المشهد الغذائي الرقمي في البلاد. وفي إطار هذا التوسع في الكويت، باتت المطابخ السحابية منتشرة في مناطق جديدة لم تكن تقليديا ضمن نطاق التوصيل الرئيسي، مثل جنوب الكويت (كالخيران وصباح الأحمد البحرية والوفرة)، وكذلك في شمال الكويت بمناطق متعددة مثل الجهراء وغيرها، مما يعكس شمولية هذا التطور الجغرافي.



«طلبات» الداعم الرئيسي للقطاع



منذ تأسيسها كمنصة رائدة لتوصيل الطعام في عام 2004، لم تتوقف «طلبات» عن إعادة تعريف المشهد الرقمي والخدمي في الكويت. اليوم، تقود «طلبات» الموجة الأحدث في هذا القطاع الحيوي عبر تأسيس «مطابخ طلبات» عام 2022 كشركة زميلة لمنصة «طلبات» وكذلك التوسع في التعاون مع المطابخ السحابية.



وتعتبر المطابخ السحابية التي تتعاون معها «طلبات» في الكويت نموذجا فريدا من الشراكة التشغيلية الكاملة، وهي ليست فقط مجرد منصة توصيل إضافية. حاليا، تتعاون «طلبات» مع العديد من المطابخ السحابية في الكويت، بما في ذلك أسماء بارزة مثل: مطابخ طلبات (talabat Kitchens)، مجموعة الكويت للمطابخ (Kuwait Kitchens Group)، كي أل سي للمطاعم الافتراضية (KLC Virtual Restaurants) والعديد من الأسماء الأخرى الفاعلة في مجال المطابخ السحابية، مع خطة طموحة للتوسع في الشراكات خلال الأعوام القادمة.



حجم القطاع



بلغ حجم سوق المطابخ السحابية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2 مليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف إلى 6.6 مليارات دولار بحلول عام 2033، وفقا لتقديرات مجموعة IMARC، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.7%. كما يشير تقرير صادر عن شركة MarkNtel Advisors إلى أن معدل النمو السنوي المركب للمطابخ السحابية في الشرق الأوسط وإفريقيا سيبلغ 21.92% خلال الفترة 2025 إلى 2030، مع فرص للعلامات التجارية الدولية في التوسع المحلي والابتكارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي الذي يتيح التنبؤ بالطلب.



إلى جانب النمو التجاري، يخلق هذا القطاع فرص عمل جديدة في مجالات التشغيل، واللوجستيات، وخدمات التوصيل، كما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول السوق دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، مما يعزز التنويع الاقتصادي والابتكار في مجال ريادة الأعمال الغذائية.



الأثر الاقتصادي



يرى العديد من مشغلي المطابخ السحابية أن التعاون مع منصة «طلبات» أسهم في تخفيض المخاطر التشغيلية ورفع كفاءة النمو، حيث إن البيانات الدقيقة التي يحصلون عليها من المنصات تساعدهم في فهم سلوك العملاء واتخاذ قرارات توسع أكثر ذكاء.



وفي هذا السياق، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لـ «طلبات الكويت»: تعد «طلبات» شريكا استراتيجيا في تمكين قطاع المطابخ السحابية من خلال توفير البنية التحتية اللوجستية والتقنية المتكاملة التي تسمح للعلامات التجارية بالتركيز على جودة الطعام والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. إننا لا نكتفي بتسهيل التوصيل، بل نعمل على تقديم تحليلات بيانات دقيقة تدعم قرارات التوسع الذكية لشركائنا». وأضاف الغانم: «قمنا بالاستثمار في قطاع المطابخ السحابية وذلك لإيماننا بأن هذا القطاع يحقق ثلاثة أهداف رئيسية وهي: المساعدة في تحقيق أعلى معدلات الخدمة للزبائن، وتمكين المطاعم من التوسع الجغرافي، والوصول لشرائح جديدة بأقل استثمار ممكن».



من جانبه، قال عبدالله المنصور، رئيس التواصل المؤسسي والشؤون العامة في «طلبات»، ان توسع القطاع وأثره الكبير: «يعكسان التوسع السريع في قطاع المطابخ السحابية مرونة السوق الكويتي وقدرته على تبني الابتكار.



في «طلبات» نؤمن بأن نمو هذا القطاع يجب أن يتم بدعم من تحالف حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص للمساهمة في تطويره وتسهيل إجراءاته».



وأشار المنصور إلى أن أثر هذا القطاع يمتد ليشمل قطاعات أخرى حيوية، مثل توصيل الطلبات الذي شهد نموا هائلا، وقطاع تجهيزات المطابخ الذي ازدهر لتلبية احتياجات هذه المنشآت الجديدة، وحتى القطاع العقاري الذي يشهد طلبا متزايدا على مساحات مخصصة للمطابخ التجارية المغلقة بدلا من مواقع المطاعم التقليدية.



الفرص المستقبلية



وفي الكويت، من المتوقع أن تصبح مركزا إقليميا لاسيما أنها تعتبر رائدة في مجال الطعام وشهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في الطلب على توصيل الطعام، مما يسهم في رسم ملامح صناعة المطابخ السحابية. إضافة إلى ذلك، ساهمت التركيبة السكانية الشابة في الكويت المولعة بالتكنولوجيا ونمط الحياة السريع في زيادة استخدام منصات التوصيل.



ولاشك أن نموذج المطابخ السحابية يشكل اليوم حجر الأساس لمستقبل خدمات توصيل الطعام في الكويت، حيث يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتقنية العالية وتنوع الخيارات للمستهلكين. وفي هذا الإطار، تلعب منصة «طلبات» دورا محوريا في تمكين منظومة قطاع الأكل والمطاعم بأكملها عبر ما توفره من دعم تقني وفني متكامل يشمل تحليل البيانات، وتطوير الحلول اللوجستية، والتكامل الرقمي بين المطاعم والعملاء.



هذا الدور لا يقتصر على تسهيل عمليات التوصيل فحسب، بل يمتد إلى تعزيز كفاءة التشغيل، ودعم قرارات التوسع، ورفع جودة التجربة الغذائية في السوق الكويتي. ومن خلال هذا التمكين أصبحت «طلبات» أحد الأعمدة الأساسية التي تسهم في تطور الصناعة الغذائية الحديثة ونموها المستدام. إن التعاون المستمر بين المنصات الرقمية والمطاعم والجهات الحكومية سيكون مفتاحا لتحويل هذا القطاع الواعد إلى قصة نجاح كويتية بعالم الاقتصاد الرقمي والغذائي.